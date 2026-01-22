臺東縣府召開食安會報 跨局處聯手守護民眾健康

臺東縣政府召開115年第一次食品安全會報

為保障縣民飲食安全，臺東縣政府召開115年第一次食品安全會報，邀請教育處、衛生局、農業處及環保局等多個單位，共同檢討去年的執行成果，並針對新的一年如何加強校園午餐、飲用水及市場食品安全進行討論，透過跨部門合作，共同打造安心的飲食環境。

對於家長最關心的校園食安，教育處去年完成全縣108所學校的餐飲衛生檢查，學生午餐使用的肉品經過萊克多巴胺快篩，結果全部都是陰性，此外，在學生飲用水部分，經過712次的檢驗，合格率達99.58%。環保局也配合回收了超過400公噸的廢食用油，並定期監控自來水水質，全方位守護環境與飲水安全。

縣府指出，去年的管理成效方面，衛生局食品抽驗共1,486件，不合格率僅1.82%，針對27件不合格產品均已依法處辦；此外，縣府針對日本進口食品進行放射性核種檢測，抽驗36件全數合格。農業處則針對267件農產品進行農藥殘留檢驗，並核對有機與產銷履歷標章，確保民眾在市場買到的蔬菜水果都能吃得放心。

臺東縣政府表示，未來將持續輔導尚未納入管理的夜市攤商，加強食安宣導工作，持續秉持專業，精進各項食安把關措施，目標是讓每一位臺東縣民都能吃得安心、吃得健康，享受優質的生活品質。