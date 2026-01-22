臺東縣府召開食安會報 跨局處聯手守護縣民食安健康
臺東縣政府於日前召開115年第一次食品安全會報，由盧協昌秘書長主持。會議邀集相關局處針對114年全年度食品安全執行成果進行報告，檢視過去一年在食品業者管理、校園午餐安全、環境與水質監測等各項指標的達成情形，並策進新年度的守護重點。盧秘書長肯定各單位均達成原設定之執行指標，並特別點名感謝教育處對學生飲用水及飲食安全的嚴格把關，以及財經處在輔導夜市攤商納管上的努力。
115年第一次食品安全會報中，衛生局與農業處提及嚴格落實食品檢測與業者登錄，在食品業者管理方面，衛生局114年新增698家業者登錄，年度確認率達94.25%；食品抽驗共1,486件，不合格率僅1.82%，針對27件不合格產品均已依法處辦。此外，縣府針對日本進口食品進行放射性核種檢測，抽驗36件全數合格，確保民眾不會食用到受輻射污染的食品。在農業與動物用藥管理部分，農業處執行農作物農藥殘留檢驗267件，並針對有機農產品、產銷履歷農畜產品及CAS標章進行超過300件次的標示查核，維持農產品質量安全。
環保局與教育處則報告把關飲水安全與校園食安成果，在民生水質與廢食用油管理上，環保局114年回收廢食用油達410.59公噸，並針對自來水水質進行537件抽驗，合格率高達99.44%。 針對家長最關心的校園食安，教育處會同相關單位完成縣內108所學校餐飲衛生抽查，並對學校午餐肉品進行萊克多巴胺快篩，76件檢測結果均為陰性。在學生飲用水部分，共執行712次採驗，初驗合格率達99.58%，並已要求未達標之單位完成改善。
財經處與警察局二單位說明推動夜市納管與行政協助成效，財經處積極輔導食品業者及工廠登記，目前已完成納管縣內7處夜市食品攤商，確保夜市餐飲也具備基本衛生保障。警察局則配合執行各項食安稽查與具體查緝行動，提供必要的行政支援，落實執法分工。
會議主席盧秘書長強調，針對目前尚未納管的夜市區域，未來仍需加強食安宣導。秘書長最後感謝全體同仁過去一年的辛勞，並指示各局處在115年持續秉持專業，精進職掌工作，確保臺東縣民「食的安心、食的健康」。
