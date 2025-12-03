臺東縣府嚴格把關坡地安全毗鄰地農作整坡須合規 先輔導後執法

今年十月間臺東縣卑南鄉發現大面積整地，造成地表嚴重裸露情形，經縣府農業處查證，李姓業者向多名地主承租多筆土地準備種植生薑，分別提出兩件「簡易水土保持申報書」，惟其中一件尚未核定即開始施工，疑似以分批申請之手法規避提送「水土保持計畫書」之義務。

經農業處空拍機判釋由原核定0.5公頃之範圍擴增至3.5公頃（見圖）。為維護山坡地環境與公共安全，縣府重申依法申請、合規施工是基本原則，將以「柔性輔導優先、不聽勸再執法」的方式辦理。

臺東縣政府表示，凡涉山坡地農作整坡案件，先由「臺東縣水土保持技術服務團」免費提供法規與技術諮詢、協助盤點工項與申請路徑；如經勸導仍規避審查、分割申請而同步施工、或未依核定內容施作，即依法辦理裁處與管制措施，絕不寬貸。

縣府農業處指出，農業部已於今(114)年9月9日修正「水土保持計畫審核監督辦法」，將簡易申報書之「農業整坡」規模上限由2公頃下修為1公頃。為配合修法內容並杜絕不肖業者試圖以不同申請人及申請時間送件，以規劃罰則，臺東縣政府將就毗鄰地案件依水土保持計畫審核監督辦法第17條規定啟動合併審查，從整體區域檢核挖填量、排水系統動線、邊坡穩定與土砂容量，並要求設置緩衝綠帶與分期分區施工，落實源頭控管。

農業處進一步說明，為提升透明與效率，水土保持申請案件除書面審查外，將搭配施工查核與無人機空拍，即時掌握現況與進度。對於未依核定內容施作或未經許可擅自施工者，將依《水土保持法》規定處新臺幣6萬至30萬元罰鍰，並可命其停工、限期改正，情節重大者並得沒入設施及使用機具；若致生水土流失或危及公共安全，將依刑事規定移送司法偵辦。

臺東縣政府呼籲，保護山坡地、守護生命財產安全，是全民共同目標，請民眾與業者勿心存僥倖、以切割申請規避審查；如有山坡地開發疑問，可向所在地公所或「臺東縣政府水土保持技術服務團」洽詢，由專業技師與團隊協助一次把事情弄對，安心合規來、平安順利做。