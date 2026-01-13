臺東縣府完成學校午餐聯合稽查，嚴格守護學童食安。

為守護全縣學童的用餐安全，臺東縣政府教育處結合衛生局與農業處，完成全縣學校午餐衛生聯合抽查，此次稽查範圍包含食材驗收、作業環境與人員管理，針對發現的缺失都已要求學校完成改善，縣府強調，將持續落實校園食安管理，讓家長對於孩子在校用餐感到放心。

縣府表示，稽查範圍涵蓋午餐驗收作業、食材登錄平臺以及廚房作業設施，特別是針對食材來源，要求必須符合「三章一Q」的溯源標準，確保每樣食材都能找到源頭，教育處表示，透過嚴格的把關，能從源頭降低食安風險，目前各校查核到的缺失皆已改善完畢。

除了環境稽查，教育處也同步推廣食安教育，宣導「五要二不」原則，提醒師生在戶外活動時，不可以亂採野草食用，針對諾羅病毒好發季節，也要求餐飲從業人員與教職員工落實勤洗手，如果有身體不適應立即就醫並佩戴口罩，避免校園內出現群聚感染，共同營造健康的用餐環境。

教育處強調，今年將持續辦理校園餐飲衛生抽查，確保師生的餐食安全，感謝各校教職員工與廚工的辛勞，未來會繼續攜手努力，為臺東孩子的營養與健康做好最嚴密的守護。