臺東縣府廣場聖誕樹點燈 與民眾一起傳遞愛與希望

臺東縣政府為廣場上的粉紅色聖誕樹，舉行點燈儀式。

為迎接聖誕佳節，臺東縣政府在縣府廣場設置了粉紅色聖誕樹，增添節慶氛圍，3日晚間舉行點燈儀式，吸引300多位縣民參加，許多家長帶著孩子共襄盛舉。今年縣府以安定人心的「貝克·米勒粉紅」為主色調，傳達愛與希望，聖誕樹上特別設計鏟子裝飾，向前往花蓮光復協助救災與復原的「鏟子超人」致敬，並祝願大家新的一年平安。

點燈活動由臺東縣聯禱會吹起號角、唱詩歌敬拜讚美揭開序幕，現場洋溢濃厚節慶氛圍。臺東縣副縣長王志輝致詞時，向大家送上聖誕祝福。他笑說，今年縣府前廣場的粉紅聖誕樹「未演先轟動」，尚未點燈便在社群媒體掀起討論，有人聯想到「派大星」，也有人覺得像「福壽螺的卵」，其實這是被認為能安定人心，減少惡意及暴力攻擊的「貝克·米勒粉紅」，兼具邱比特浪漫與巴洛克式華麗感，打造療癒、充滿能量的視覺體驗，也傳達和平與幸福的理念。

今年從臺灣的颱風、豪大雨災害到香港大火、東南亞國家遭熱帶氣旋重創，天災頻仍，更顯得愛與溫暖的力量格外珍貴，縣府藉由點燈儀式共同為世界祈福，也為新的一年點亮希望與光明。

活動由副縣長王志輝與縣府團隊、貴賓共同啟動點燈，粉紅聖誕樹隨即閃耀夜空，王副縣長及民政處長林宏義帶領大家，發送聖誕小禮物給現場來賓，與大家共享節日的喜悅。

臺東縣政府行政處表示，縣府前廣場聖誕樹即日起到明年1月7日每晚5點到10點會亮燈，現場也有以貓掌、雙手及天使翅膀抱枕裝飾的「正能量充電站」，歡迎民眾來紓壓，感受溫馨的聖誕氣氛，也希望全國各地民眾來臺東泡溫泉、歡度聖誕與跨年。