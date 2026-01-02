臺東縣府成立交通及養護工程處 整合專業分工提升用路安全

臺東縣政府交通及養護工程處成立/臺東縣政府提供

為因應日益增長的交通業務需求並強化行政效能，臺東縣政府於昨(1)日正式成立一級單位交通及養護工程處。該處整合原建設處與交通及觀光發展處的交通與道路養護業務，透過組織架構的專業化調整，由專責單位統籌管理全縣交通規劃與工程建設，致力於提供縣民更安全、更高品質的用路環境。

饒慶鈴縣長表示，隨著臺東觀光人潮增加與用路型態改變，交通管理與道路養護的複雜度也隨之提升，處內共設立交通規劃、交通管理、交通工程、新建工程及公共工程等五個科別，建立起從規劃、執行到後續維護的一條龍制度化機制，確保各項交通建設能與地方需求緊密結合。

臺東縣政府指出，未來交通及養護工程處將針對學校周邊、醫療院所及熱門觀光景點進行系統性的道路改善，重點處理路口瓶頸與交通設施巡查，透過專責化的組織運作，並將更有效地推動道路新建與品質提升工程。此外，原交通及觀光發展處也同步調整為觀光發展處，讓觀光推廣與交通治理各司其職，透過更精準的專業分工，全面強化臺東的城市競爭力與交通安全。

交通及養護工程處的成立標誌著臺東交通治理進入新里程碑，縣府表示將持續傾聽民意，優化各項交通基礎設施，讓臺東成為更宜居、更便利的幸福城市。