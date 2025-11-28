臺東縣府打造銀髮就業舞臺 據點成立半年初見成效

臺東縣銀髮人才服務據點成功協助69歲王老師，再度投入教育職場。

面對高齡化社會，臺東縣政府積極推動銀髮就業政策，鼓勵中高齡者重返職場，發揮所長。由縣府設立的「臺東縣銀髮人才服務據點」，自今年6月1日成立以來，持續提供就業諮詢與職場媒合等服務。至今已協助248位中高齡朋友登記求職，媒合78人成功就業，並提供超過840人次的勞動法令及職涯諮詢服務，展現銀髮就業政策實際成效。

據點除定期辦理職場探索與技能提升課程外，也主動拜訪事業單位，了解人力需求，為中高齡者量身規劃合適的工作機會。近期，據點成功協助旅居日本50年的69歲王霖薇老師，再度投入教育職場，以專業與熱情展現銀髮人才的能量，成為臺東銀髮就業的亮眼案例。

廣告 廣告

王老師曾任國際體育器材公司秘書，熟悉翻譯與國際業務，也具餐飲管理及壽司製作經驗。返臺後，她希望再度發揮專長，銀髮人才服務據點依其日語背景啟動輔導機制，最終媒合至國立臺東大學附屬體育高中日語社團授課，並已於10月順利開課，將旅日經驗與語言專業融入教學，引領學生認識日本文化與國際視野，展現「銀髮傳承、世代共學」的成果。

社會處長陳淑蘭表示，臺東縣已邁入高齡社會，銀髮人才是地方重要人力資產，擁有豐富經驗與穩定工作態度，是世代共榮的重要力量。縣府積極推動「銀髮就業促進計畫」，整合就業服務、職能訓練與企業輔導等多元措施，協助中高齡者延續職涯能量，同時鼓勵企業善用熟齡人力，透過「經驗帶領創新、長輩引導青年」形塑技術傳承與知識交流的良性循環，銀髮族不只是經驗的傳承者，更是推動地方發展與文化延續的重要夥伴。

縣政府透過「銀髮人才服務據點」推動友善聘僱政策，建立中高齡就業支持網絡，提供職涯輔導、技能培訓、就業媒合與企業宣導等整合性服務。據點設立半年內，已辦理3場銀髮就業前準備課程、2場職場體驗與青銀世代交流活動，並促成雇主聘僱銀髮人才的實際媒合案例。銀髮就業不僅延續職涯，更讓社會看見經驗與智慧的力量，這正是臺東世代共榮的展現。

社會處呼籲，有就業需求的中高齡朋友可洽「臺東縣銀髮人才服務據點」，由專業就服員提供一對一輔導及職場媒合服務，協助熟齡者再創職涯高峰，開啟人生新篇章，讓世代間的經驗與熱情持續在臺東閃耀。臺東縣銀髮人才服務據點地址：臺東縣臺東市更生路211號，洽詢專線089-333603、333607。