臺東縣府推動智慧治理新典範 「AI智能 」競賽消防局勇奪金獎

【記者 朱達志／台東 報導】為落實數位轉型與智慧治理願景，鼓勵公務人員積極應用人工智慧（AI）技術解決業務痛點，臺東縣政府於去（114）年底舉辦首屆「AI智能 」應用競賽，共吸引各局處16組隊伍報名參加，經過激烈角逐，決選結果揭曉，由臺東縣消防局以「災害應變中心資訊流自動化」專案脫穎而出，奪得第一名金獎殊榮，展現公部門導入AI的卓越成果與應用潛力。

縣府人事處表示，競賽強調「以問題為導向，以實作為核心」，參賽團隊需配合工作實務情境，提出具體落地可行之AI解決方案；16件作品經書面評選，篩送一半進入決選，並於12月23日辦理第二階段簡報評選，最終評選出五名績優隊伍及作品。

其中，奪得第一名金獎的臺東縣消防局，針對災害應變時，資訊眾多、報表繁瑣且易有疏失等問題，運用Google AppSheet、Gemini生成式AI等工具串接LINE Bot，打造「災害應變中心資訊流自動化」方案。此系統成功節省單一災害事件約70至130小時工時，並已實際應用於114年花蓮縣光復鄉救災作業，大幅提升決策效率。

榮獲第二名銀獎地政處地籍暨資訊科，推出「AI消防隊」專案，利用ChatGPT Team版建立「公文寫手」與「程式大師」等專屬模型，解決公文撰寫與程式開發等繁重業務。實測顯示程式撰寫速度提升50%、整體行政效率提高40%，並降低20%作業錯誤率，有效優化行政流程。

第三名銅獎臺東縣稅務局「我們的AI神隊友」，運用AI協助同仁撰寫Python程式碼，自主開發RPA流程自動化工具，解決系統修改需仰賴廠商且費用高昂的困境。透過AI賦能，同仁能自行處理複雜資料比對，將原本需耗時數天的人工作業縮短至數分鐘，實現零成本效率升級。

獲選優選的教育處，針對教育資料分散且填報負擔重的痛點，運用AI輔助資料分析，達成「彈指之間」即時掌握全縣數據的目標，不僅落實行政減量，更能提供精準數據作為決策依據，提升教育治理效能。

同樣獲得優選的環保局，為解決稽查人力有限及非上班時間監控死角，導入AI影像辨識技術介接工地CCTV，可全天候偵測揚塵等污染源並透過Line即時通報，有效填補夜間及假日稽查空窗期，大幅提升污染管制效能。

獲獎單位將於2月擴大縣務會議中公開表揚，並邀請前三名隊伍公開分享經驗與導入歷程，期能透過標竿學習擴散應用場域，打造臺東智慧治理新典範。（照片記者朱達志翻攝）