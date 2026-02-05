臺東縣府推動「長青學苑」升級「長青大學」 廣招師資與特約廠商加入開課行列

【記者 朱達志／台東 報導】為打破社會對高齡生活的刻板印象，推動「專業、創新、共好」的銀髮教育，臺東縣政府社會處辦理之長青大學現正公開招募教學師資及特約合作廠商，對象除教師外，亦包含健身房、個人工作室等各領域且具專業服務能量之單位。只要所開課程願意讓長者加入一同上課，且人數達到一定規模，就可以向社會處提出申請，成為長青大學的課程師資並領取課程補助款，每堂課最高可補助1,000元，希望能讓長輩能有更多課程選擇。申請期間自即日起開始，誠摯邀請各界具備熱忱、創意與專業技術的夥伴加入，共同為銀髮族打造豐富且多元的學習地圖，攜手勾勒嶄新的熟齡生活藍圖。

廣告 廣告

縣長饒慶鈴表示，臺東縣年滿65歲以上長者已逾4萬人，縣內人口結構已正式邁入「超高齡社會」，縣府團隊為落實在地安心老化與健康老化目標，持續推動社區照顧關懷據點、文化健康站、視力老花配鏡、假牙補助等多項老人福利政策，並發行全國每月最高1,500點的「臺東卡」，同時透過規劃多元且豐富的長青大學課程，鼓勵長者積極參與社會，實現健康生活、快樂老化。

臺東縣政府社會處處長陳淑蘭指出，社會處持續關注長者多元需求，致力於豐富退休後生活樣貌，並強調銀髮教育應跳脫傳統學習框架，導入更具深度與專業性的課程內容。長青大學課程規劃涵蓋手機科技應用、專業攝影、樂齡健身、語言交流、音樂素養、多元舞蹈、工藝美學，以及高齡重要議題（如靈性照顧）等多元面向，期待透過跨領域專業合作，提供長者更貼近生活且具實用性的學習體驗。

社會處進一步說明，本次教師招募對象以具備教學專業或相關實務經驗者為主，凡為合法立案之單位，或具教學領域相關學歷、專業證照、課程活動辦理經驗2年以上，或有1年以上教學經驗者，皆歡迎提出申請；另亦同步招募特約合作廠商，如健身房、個人工作室等，鼓勵依其專業領域與實務經驗，課程與長青大學共同設計並執行符合銀髮族需求之多元課程，共同推動高齡友善學習環境。

臺東縣政府社會處表示，長青大學不僅是知識傳遞的平台，更是陪伴長者在學習中持續成長、於互動中探索新生活的重要歷程。有意申請者可洽救國團臺東團委會（電話：089-331327），並請至指定網址下載申請表（http://reurl.cc/GG1oXD），填妥後以電子郵件寄送至救國團臺東縣團委會（email：s240709@cyc.tw），或親送至臺東市博愛路425號。（照片記者朱達志翻攝）