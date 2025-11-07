臺東縣府提升性騷擾調查專業 舉辦跨單位專業研習

臺東縣政府舉辦「性騷擾調查專業人員研習」，希望透過跨單位專業交流與經驗分享，提升調查人員的專業判斷與敏感度，建構更完善的性騷擾防治網絡。

為落實並強化性騷擾防治工作，臺東縣政府連續辦理2場次「性騷擾調查專業人員研習」，邀集縣內負責性騷擾防治業務承辦人員、家防及性平相關委員，以及各級政府機關、學校、機構與臺東縣警察局承辦調查案件人員共同參與，希望透過跨單位專業交流與經驗分享，提升調查人員的專業判斷與敏感度，建構更完善的性騷擾防治網絡。

臺東縣政府社會處長陳淑蘭指出，性騷擾調查工作除了需要法令知識，更需具備性別敏感度與心理素養，理解被害人可能的創傷反應與情緒狀態，才能在兼顧人權與正義的前提下，進行公平調查。她同時勉勵與會同仁珍惜研習機會，透過專業學習與交流，提升實務能力，將所學運用於工作中，成為推動性別平等的重要力量。

廣告 廣告

社會處進一步說明，這次的研習針對性騷擾事件的調查流程、訪談技巧、證據蒐集及法令適用等議題進行深入解析，並以實務案例，探討調查過程中常見的困難與誤區，協助學員掌握不同場域中性騷擾行為的判斷標準與應對策略。

課程分為四大主題，從「性騷擾防治三法」的基本概念與法令架構，到調查實務操作、訪談技巧與性別敏感度的應用，最後聚焦在調查報告撰寫與錯誤分析，兼顧理論與實務，協助學員全面提升專業知能。不僅強化第一線調查與承辦人員的專業能力，更深化性別敏感度與人權意識，讓案件處理過程更趨專業與公正。

臺東縣政府提醒說，性騷擾防治的落實不僅依賴法令，更仰賴每一位公務同仁與社會成員的責任與行動。若民眾遇有性騷擾事件，請勇敢尋求協助，可撥打110、113報案專線，或洽臺東縣政府社會處保護服務科（089-320172），以獲得即時協助與專業支持，共同打造「零性騷擾」的安全家園。