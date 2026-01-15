臺東縣府整合跨界資源，助縱谷弱勢家庭修屋重建生活。

臺東縣政府透過跨單位資源整合，成功協助縱谷線區兩戶弱勢家庭，改善老舊居住環境，縱谷社福中心連結民間團體與專業機構，不僅修補損壞的房屋，也提供醫療輔助與生活補助申請，落實社會安全網不漏接的精神，確保脆弱民眾在最需要的時刻能獲得實質且溫暖的幫助。

臺東社會處指出，受助對象之一的魏姓長者因病截肢，原本面臨獨居且無力重建生活的困境，社福中心介入後，積極協助其申辦身心障礙與中低收入補助，串聯民間資源，完成義肢裝配與居家無障礙動線調整，讓老屋重新變得安全。

另一戶受助的汪姓家庭長期居住在老舊破損的磚瓦屋，多次颱風造成屋頂與廚房毀損，嚴重影響孩子成長安全，社福中心評估後，連結各界資源完成屋頂固定、空間修繕與家具補齊，為孩子打造安心的避風港。

社會處長陳淑蘭呼籲，社會的韌性仰賴大家共同守護，若民眾發現鄰里家庭有困難，或有家庭暴力、性侵害等疑慮，請撥打113保護專線，或透過關懷Ｅ起來平臺通報，透過即時的通報與公私協力，讓臺東每一位需要幫助的家人都能獲得關懷與支持。