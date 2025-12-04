臺東縣府表揚114年度廉潔楷模 彰顯廉政價值激勵同仁

臺東縣政府頒獎表揚「廉潔楷模」。（圖：臺東縣政府提供）

臺東縣政府4日於縣府大禮堂召開12月份縣務會議暨擴大主管會報，公開表揚114年度「廉潔楷模」人員，由縣長饒慶鈴親自頒獎，肯定公務同仁在職場上崇法務實、清廉正直的卓越表現。縣府期望透過此獎勵，樹立學習典範，激勵全體同仁見賢思齊。

縣府表示，今年度廉潔楷模由各機關學校推薦，並經評審小組公正審查，獲獎人員包括成功國小會計員簡榮傑、衛生局助理員楊欽智、環保局約僱人員羅培卿、臺東市公所課員李俊和，以及警察局臺東分局警員黃羿捷。

羅培卿（右）積極任事，助環保局獲「第2屆透明晶質獎」特優殊榮。（圖：臺東縣政府提供）

其中，羅培卿於環保局任職期間，積極建立快速有效的公害陳情處理與追蹤機制，並推動科技執法，提升透明度；同時分析民眾滿意度，增進公眾信任。其努力助力環保局榮獲「第2屆透明晶質獎」特優殊榮，表現備受肯定。

饒慶鈴指出，縣府廉政成果連年獲中央高度肯定，成績名列前茅，歸功於全體服務團隊的合作努力。她期勉同仁將公務倫理內化於心，秉持端正自持、奉公守法的態度服務縣民，共同維護廉能形象。政風處亦呼籲鄉親持續提供建言，攜手推動服務品質精進，打造幸福、廉潔、宜居的美好臺東。（梁國榮報導）