臺東縣府114年度廉政會報 打造透明、可信賴的廉政治理環境





臺東縣政府24日召開114年度廉政會報，由秘書長盧協昌主持，邀集各局處首長及相關單位共同檢視年度廉政工作成果，並就未來重點政策與制度精進方向進行交流討論。

盧協昌秘書長於會中指出，114年縣府持續以「預防重於查處」為核心策略，結合制度建構與科技工具，強化高風險業務管理。在採購與工程領域，透過專案稽核與工程督導，並導入生成式AI進行跨資料比對與影像分析，有效提前發掘驗收異常與潛在風險，不僅提升查核效率，也成功節省公帑，展現科技輔助的具體成效。

在預防宣導方面，縣府持續向下扎根廉潔教育，推動校園誠信廉政講堂、國中小採購主管培力營及綠能透明專案宣導，強化公私部門法治觀念與風險意識，建立廉能共識。此外，透過廉潔楷模表揚制度，肯定同仁正直行為，營造正向組織文化。

24日的會報亦聚焦多項重要議題，包括營建剩餘土石方管理實務、AI應用於採購驗收，以及因應《公益揭弊者保護法》施行後的受理分工與保密機制。縣府強調，揭弊者保護制度的落實，攸關公務體系誠信與人民信任，各機關務必依權責妥善受理，並嚴守身分保密規定。

縣府表示，面對偏遠與原住民地區行政特性，將持續兼顧公平性與實務需求，透過制度一致化與專業能力提升，降低結構性風險，確保公共資源被妥善運用。未來，臺東縣政府將持續結合「開放、整合、創新」的政策方向及數位治理力量，精進制度設計，善用科技工具，朝向更透明、更有效率、更值得信賴的廉政治理目標邁進。

