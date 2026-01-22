臺東縣強化伴手禮包裝稽查 邀民眾落實源頭減量愛地球

臺東縣強化伴手禮包裝稽查

為減少資源浪費落實源頭減量，臺東縣環境保護局針對縣內網路購物包裝及在地伴手禮店家，不定期展開過度包裝查核作業，透過實地檢查與政策宣導，希望引導業者在包材選用與設計上朝向精簡、實用發展，讓產業在追求永續經營的同時，也能大幅減輕環境負擔。

環保局表示，根據《資源回收再利用法》與環境部規定，目前針對糕餅、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟類等5大類產品禮盒進行管制，其中，加工食品、化妝品及酒類禮盒等包裝層數應在2層以下，糕餅類及電腦著作光碟類則在3層以下，若違反規定可處新臺幣3萬至15萬元罰鍰。環保局也將在重要節慶前夕加強稽查，提醒業者事先檢核包裝設計，以免觸法受罰。

廣告 廣告

環保局呼籲，消費者在選購禮盒時應掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少，優先支持友善環境的產品，攜手守護臺東的低碳自然環境。業者亦可透過環境部資源循環署「一次用產品源頭減量宣導網」，利用限制產品過度包裝之線上試算功能，進行包裝設計自我檢核。