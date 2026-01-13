臺東縣役男入營報到 軍人服務站宣導權益

記者孫建屏／綜合報導

臺東縣政府今（13）日在臺東火車站歡送陸軍第253梯次軍事訓練役男入營，為向家鄉子弟及其家屬表達關懷，臺東縣軍人服務站一早也發放軍友服務卡，站長曾仁政並宣導服役期間注意事項及權益，並介紹軍人服務站服務項目，叮囑役男們須遵守部隊相關管教規定，藉由軍事和體能訓練，讓自己成長。

曾仁政提醒役男，入營後應立即將部隊單位及幹部聯繫電話告知家屬報平安，以利家屬、部隊雙向聯繫，防止遭詐騙情事發生；訓練時如遇身體不適，要立即向幹部反應，並可隨時向軍人服務站尋求協助，反映任何疑難。

陸軍臺東地區指揮部也到場宣導國軍福利與現行制度，編組招募人員陪同役男搭車至營區，藉車行期間由官兵分享在部隊服務親身感受，鼓勵青年加入國軍行列，勇於接受考驗，成為保家衛國的英勇國軍，開創美好人生。

臺東縣軍人服務站站長曾仁政向入營的臺東縣役男介紹軍人服務站服務項目，並鼓勵勇於接受挑戰。（臺東縣軍人服務站提供）

臺東縣政府兵役科人員為役男量測額溫，做好入營前防疫工作。（臺東縣軍人服務站提供）

陸軍臺東地區指揮部到場宣導國軍福利與現行制度，鼓勵役男加入國軍行列。（臺東縣軍人服務站提供）