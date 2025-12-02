臺東縣成功甩肉 肥胖率下降脫離全國前5胖

夏日降肉大作戰共減重3075公斤。（圖：臺東縣政府提供）

根據教育部體育署最新運動現況調查，臺東縣過重及肥胖率已從111年的47.5%顯著降至113年的41.0%，成功脫離全國肥胖率前五名。此成果顯示縣府推動的健康促進策略初見成效。

臺東縣衛生局以「聰明吃、快樂動」為核心，整合衛生所、社區據點及文化健康站資源，全面推動健康生活。在運動促進方面，開設多元課程如「Zumba有氧班」，並組織巡迴運動指導團深入部落，112年共服務逾1,800人次。各鄉鎮也會舉辦排球、槌球等活動，年參與人次近1萬8千。同時透過TTPush APP舉辦線上運動會，鼓勵民眾日行5,000步，並辦理體位管理競賽「夏日降肉大作戰」，113年累計減重約3,075公斤。

廣告 廣告

民眾向營養師營養諮詢。（圖：臺東縣政府提供）

在健康飲食方面，除現有社區營養推廣中心，預計114年於南迴、縱谷及海岸線新增3處分中心。目前已輔導110家「健康飲食友善店家」，並透過慢食節、料理競賽等活動推廣在地食材，113年吸引超過2,000位學童參與。

針對全國最多的111處文健站，縣府導入VR/AR智能運動設備，協助長者進行低衝擊訓練，以延緩失能。此外，衛生局建置「健康地圖」便利民眾查詢運動資源，112年辦理58場宣導活動，服務近萬人次，衛教答題正確率達92.3%。

營養師進行餐飲輔導。（圖：臺東縣政府提供）

臺東縣衛生局表示，未來將持續整合資源，建構成人肥胖防治藍圖，透過飲食與運動雙軌並進，打造健康宜居的幸福城市。（梁國榮報導）