臺東縣推動幼兒發展篩檢 強化早期療育前端防線

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為提升臺東縣幼兒發展篩檢品質，落實「早期發現、早期介入」的政策目標，臺東縣政府今年特別製作「兒童發展篩檢工具箱」，並於20日辦理專業訓練課程，邀集托嬰中心、托育人員、教保服務人員及社工等第一線人員共同參與。透過系統化培訓，協助前線人員熟悉工具操作與觀察流程，為臺東早期療育服務奠定更扎實的基礎。

臺東縣長饒慶鈴表示，縣府持續以政策整合方式強化早期療育支持體系，從發展篩檢、通報轉介到後續療育服務，逐步建構更完整、可近性的服務網絡。此次推動「兒童發展篩檢工具箱」，即是強化前端篩檢能量的重要一環，透過標準化工具與一致性訓練，讓孩子在日常照顧情境中就能被適切觀察與支持。縣府共採購250盒工具箱，期盼將政策資源落實於第一線，讓服務更貼近家庭實際需求，打造友善且安心的育兒環境。

社會處長陳淑蘭指出，「兒童發展篩檢工具箱」以「聽見孩子的節拍，一起看見成長每一步」為核心理念，依不同年齡層設計操作與觀察素材，並結合現行使用的「Taipei-II兒童發展篩檢表」，協助照顧者與專業人員在日常互動中更容易掌握幼兒發展狀況。透過完善的工具與系統化訓練，不僅提升篩檢的準確性，也強化第一線人員的專業信心，使孩子的需求能被及早看見，家長也能更安心獲得支持。

社會處進一步補充說明，0至6歲是幼兒大腦發展的關鍵黃金期，也是語言、動作、認知與社交能力快速成長的重要階段。若家長發現孩子發展稍有落後，不必過度焦慮，透過依年齡設計的引導與練習，多數孩子都能逐步追上同齡發展，縣府也強調，早期療育並非貼標籤，而是一份支持與陪伴。若民眾對幼兒發展有疑慮，或需進一步諮詢與通報，可洽「臺東縣兒童發展療育暨通報轉介個案管理中心」，電話089-236531，縣府將提供專業評估與轉介服務，陪伴孩子在愛與理解中，自信迎向成長的每一步。