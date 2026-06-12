臺東縣政府推動四大溫泉區管理計畫 6月中旬啟動公開展覽及地方說明會
【記者 朱達志／台東 報導】為健全臺東縣溫泉資源管理制度，促進溫泉產業永續發展，臺東縣政府觀光發展處持續推動「臺東縣溫泉區管理計畫」，目前已完成知本溫泉區及金崙溫泉區範圍修訂作業，並新增紅葉鹿野溫泉區與綠島朝日溫泉區等兩處溫泉區範圍劃設，預計6月中旬展開下鄉地方說明會及計畫書圖公開展覽，聽取各方意見，做為未來溫泉區推動及展體發展參考，歡迎鄉親踴躍參加。
臺東縣政府表示，本次溫泉區管理計畫係依據溫泉法及相關法規辦理，藉由整體規劃溫泉區範圍與管理方向，作為未來溫泉資源保育、產業發展、公共設施建設及觀光環境整備之重要依據，兼顧地方發展與環境永續目標。
縣府觀光處說明，本項計畫案預計於6月中旬至7月中旬辦理為期31天之「臺東縣溫泉區管理計畫書、圖公開展覽」，展覽地點為上述四處溫泉區所在地，供民眾閱覽相關計畫內容。
公開展覽期間，縣府亦將分別於四處溫泉區各辦理1場次地方說明會，邀請溫泉區域內相關溫泉取供事業、溫泉使用事業、地方鄉鎮民代表、社區組織及關心溫泉區發展之民眾踴躍參與，共同提供寶貴意見，作為未來溫泉區整體發展與管理規劃之重要參考。
臺東縣政府觀光發展處指出，臺東擁有豐富且多元之溫泉資源，未來將持續朝向「資源永續、環境友善、觀光升級」方向推動各項管理與建設工作，打造兼具休閒觀光、地方文化與生態保育價值之優質溫泉環境。（照片記者朱達志翻攝）
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