臺東縣政府攜手教會 舉辦聖誕音樂園遊會傳送溫暖

由臺東縣好鄰舍全人發展關懷協會與臺東牧者同工聯禱會共同舉辦「2025聖誕在臺東，愛從神開始」音樂園遊會，在南京路廣場熱鬧登場。

一年一度聖誕佳節即將到來，由臺東縣好鄰舍全人發展關懷協會與臺東牧者同工聯禱會共同舉辦「2025聖誕在臺東，愛從神開始」音樂園遊會，今(13)日在南京路廣場熱鬧登場，現場湧入許多民眾共襄盛舉，感受溫馨聖誕節慶氣氛。

臺東縣政府表示，因應聖誕節的來臨，臺東縣政府結合教會辦理聖誕佳節活動，今天在南京路廣場舉辦的活動，讓大家感受聖誕節的溫暖，展現眾教會凝聚社會關懷力，感謝臺東縣基督徒聯禱會及好鄰舍全人發展關懷協會籌備，期待由愛出發的能量，可以傳遞到每個角落。

廣告 廣告

活動現場有各教會詩歌與舞蹈表演、義賣市集以及摸彩活動，從高雄來的靈糧堂南島戰鼓海螺號角隊也帶來震撼人心的精彩演出，由於適逢週末假期，吸引許多民眾前往現場參與。

雖然臺東地區的氣溫今天下午明顯下降，但是，聖誕音樂園遊會帶來的輕鬆氣氛，卻讓大家感到無比歡樂和溫馨。