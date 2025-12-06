臺東縣政府與慈濟基金會啟動淨零永續教師培力
12月5日在臺東慈濟聯絡處舉辦『循環經濟』與『綠生活』研習，透過教師將環保觀念帶入校園。期盼從教育扎根，讓節能減碳成為全民共識，一起為2050淨零排放努力。
淨零永續教師研習課程的主軸教老師們善用循環經濟和節能減碳等環保概念，帶進校園和家庭，鼓勵大家一起過綠色生活。研習課程不是枯燥的聽講，而是用有趣的桌遊當教具！老師們在遊戲中競賽、討論，很快就能理解抽象的環保議題。這些新方法將幫助老師們激發教學創意，讓環保課不再無聊，真正成為推動全民行動的力量。
臺東縣興隆國小林克銘校長對此教學模式表示高度肯定。林校長指出，過去推動永續發展目標（SDGs）時，最大的問題是讓學生「死記圖標」，導致這些目標顯得遙遠、不切實際。
他強調：「這套教具最棒的地方，是讓孩子從自己的生活經驗出發，思考已經做了哪些永續行動。SDGs 不應該只是聯合國的口號，而是我們生活中正在實踐的日常。」
林克銘校長更提出在地化願景：希望將原住民族的生活智慧融入教具設計，創造出具有臺東獨特性的永續教育模式，讓傳統智慧與現代環保目標相互輝映。
「氣候時鐘」知本國中高渟筑老師則表示，課程中提到「氣候時鐘」讓她深受震撼，強烈的急迫感促使她反思自身生活中是否有浪費資源的行為。她認為，相較於老師在台上不斷宣導，「玩中學」遊戲深化學習印象更能加深學生的印象。
「早上在體驗桌遊時，高渟筑老師說我就決定一定要帶回學校讓孩子們玩。」高渟筑分享，透過遊戲機制，學生能自然而然將環保議題延伸至生活項目，這種潛移默化的影響力遠勝於枯燥的說教。
為了更深瞭解淨零永續與永續發展與SDGs課程，綠島國小詹小慧老師，前一天就搭船來臺東上課，臺東縣政府積極推動環保永續入校園，剛剛講師有分享，環保五寶是指隨身攜帶「杯、碗、筷、手帕、購物袋」目前學生只完成三寶，唯這二種手帕、購物袋我們會再多做宣導，透過淨零永續課程，還有很多需要去執行讓我們環境更好。
臺東縣政府期盼藉由此次研習，賦能第一線教師，將淨零永續的種子播撒在校園的每個角落，為達成環境、地球與生命的永續目標奠定堅實基礎。
撰文／林素月、羅庭茜；攝影／林素月 羅庭茜
其他人也在看
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 14
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
東北風接力來襲！北部逼近10度低溫 恐達大陸冷氣團等級
台灣即將迎來兩波東北季風的影響，氣象署預測，明天（6日）各地早晚低溫將普遍在15至19度之間，而一些空曠地區及河谷地帶可能因輻射冷卻而出現更低的氣溫。氣象專家指出，接下來的冷空氣將在下周一（8日）開始增強，並在下周二（9日）影響台灣，北部地區的白天高溫會稍微下降。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3
變天倒數！下週最強冷空氣南下 專家：強度上看冷氣團
[Newtalk新聞] 今(5)日天氣持續受東北季風影響，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，迎北部和東半部持續濕冷，白天高溫不會超過攝氏20度，明天開始東北季風減弱，各地氣溫回溫，不過下週開始將會有2波東北季風增強，一個較弱在8日報到；另一個下週末，有機會迎來今年首波大陸冷氣團。 「林老師氣象站」指出，今日天氣持續受東北季風影響，尤其是北部及東北部地區濕冷體感較為明顯，白天高溫不會超過攝氏20度；一直要到明日東北季風減弱，環境水氣減少，各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，南北溫差也會明顯增大，基宜地區以及北部山區仍有零星降雨。 但週末過後，8日起東北季風再度增強，冷空氣再度南下，環境水氣再度增加，桃園以北及基宜花地區也再度轉為有雨的天氣，整體感受又回到偏涼、偏濕體感，但此波冷空氣強度較弱，且維持時間不長；要特別注意下週末13、14日前後南下的強冷空氣，強度有機會挑戰今年首波大陸冷氣團。查看原文更多Newtalk新聞報導第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽 12/16、17高雄圓山飯店登場輻射冷卻影響！全台急凍13測站不到14度 馬祖最低溫僅11.4度新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4
入冬最強冷空氣襲台！12/15恐降至10度創今年新低
入冬以來最強冷空氣即將襲台！天氣風險分析師薛皓天表示，下週末起北方系統將顯著增強，中層以上槽線通過帶動底層東北季風南下，預估這波冷空氣強度可能達到大陸冷氣團等級，影響時程從下週六延續至下週二，夜間至清晨時段氣溫將明顯偏低。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
把握週末回暖！這天再迎強冷空氣 氣溫狂跌恐剩10度
這幾天有感降溫，迎風面北海岸、東北角及東半部有短暫陣雨，大台北局部則有零星飄雨。而這波天氣影響預計會到週末，週末兩天氣溫逐漸回升，中南部高溫回到28度，但日夜溫差明顯，可能差到10度。而下週一開始又會有另一波東北季風南下，北、東部將再次轉為陰雨天氣；13日開始還有另一波東北季風將再次增強南下，空曠處、山區有10至13度機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
明低溫探12度！下週東北季風增強「回歸濕冷」 這天又有強冷空氣南下
今（5）日持續受東北季風影響，清晨平地最低氣溫出現在新竹關西11.3度，明日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大。對此，氣象專家吳德榮提醒，下週一東北季風再度增強、氣溫略降，屆時迎風面北部、東半部將有局部短暫降雨，且下週末（13、14日）前後將有強冷空氣南下影響台灣，但確切時間點仍有待觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
今年首波大陸冷氣團要來了？下週「這天」挑戰最低溫
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（5日）持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光；氣象專家林得恩提醒，週末氣溫回升後，週一（8日）東北季風增強，接著第13日、14日再迎一波冷空氣，提醒「有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力」。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
先回暖再驟涼！下週北部轉雨 中旬強冷空氣逼近
（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風持續影響，北台灣與東北部今日（5日）仍是濕涼天氣，氣溫多落在20度附近，局部 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
週末回暖！東北季風挾雨彈南下 北東、恆春下週回歸濕冷
本週末有望回溫，高溫上看27度，不過8日起另1波東北季風到來，各地跌回1字頭低溫，桃園以北、東半部、恆春將有短暫雨勢，且降雨情況預計會持續到下週末前。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
逾200豬農今起拒收事業廚餘 批評政策緩衝一年無配套「損失更恐怖」
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，一年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收一年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天（6日）說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 63
耐熱塑膠仍會釋放大量微粒？ 台大研究：僅代表受熱不會變形
台大公衛團隊今（4）日公布塑膠微粒最新研究成果時指出，即使是如HDPE、PP等標榜「耐熱」的塑膠材質，在高溫下仍會釋放大量塑膠微粒。而在塑膠微粒對人體影響研究不足的情況下，暫時難以進行風險評估，但仍建議最好不要使用塑膠容器。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
周末回暖！下週「入冬最強冷空氣」報到 最低溫10度↓
周末喜迎好天氣！今（6）天東北季風減弱、氣溫回升，不過早晚仍較涼，清晨本島最低溫落在新竹縣11.4度，白天開始北部高溫達22、23度；中南部有25至27度，感受溫暖舒適，氣象專家吳德榮預告，下週一再有台視新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
清晨最低溫11.3度！明起各地氣溫漸回升 下周冷空氣再報到
氣象署表示，今天（5日）持續受東北季風影響，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區為陰雨的天氣，各地早晚低溫普遍為15度～18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些。明天天氣為何？氣象署指出，明天、週日（6日、7日)東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，下週一（8日)東北季風增強，下週二（9日)持續受東北季風影響，此波冷空氣較弱，北臺灣天氣稍轉涼。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 4
下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃
帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有...華視 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
「大雪」節氣將至！東北季風反常減弱 明日高溫近30度
[Newtalk新聞] 明(7)天將迎冬天的第3個節氣「大雪」，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，大雪主要的天氣特徵是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，不過今年大雪東北季風減弱，各地氣溫回升，甚至台灣本島最高溫可到29度。 「林老師氣象站」指出，明天將來到大雪節氣，大雪是冬天的第3個節氣，天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈。除溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外；天氣亦將轉為多雲時陰的型態。 在此節氣中，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄、東港等外海先後均可撈捕到烏魚；所謂的「大雪大到」，指的就是烏魚群到了大雪節氣時，便常大批湧進台灣海峽。 至於今年大雪當天的天氣，受東北季風減弱影響，各地氣溫逐漸回升，水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨機會。各地早晚最低溫預測，攝氏14至20度之間；白天最高溫預測，本島各地回升在攝氏25至29度之間，離外島的澎湖及金門地區攝氏22至23度，馬祖地區高溫也在攝氏20至21度。查看原文更多Newtalk新聞報導今回暖穩定明更暖、週一再新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 發起對話