臺東縣政府與慈濟基金會啟動淨零永續教師培力

12月5日在臺東慈濟聯絡處舉辦『循環經濟』與『綠生活』研習，透過教師將環保觀念帶入校園。期盼從教育扎根，讓節能減碳成為全民共識，一起為2050淨零排放努力。

淨零永續教師研習課程的主軸教老師們善用循環經濟和節能減碳等環保概念，帶進校園和家庭，鼓勵大家一起過綠色生活。研習課程不是枯燥的聽講，而是用有趣的桌遊當教具！老師們在遊戲中競賽、討論，很快就能理解抽象的環保議題。這些新方法將幫助老師們激發教學創意，讓環保課不再無聊，真正成為推動全民行動的力量。

臺東縣興隆國小林克銘校長對此教學模式表示高度肯定。林校長指出，過去推動永續發展目標（SDGs）時，最大的問題是讓學生「死記圖標」，導致這些目標顯得遙遠、不切實際。

他強調：「這套教具最棒的地方，是讓孩子從自己的生活經驗出發，思考已經做了哪些永續行動。SDGs 不應該只是聯合國的口號，而是我們生活中正在實踐的日常。」

林克銘校長更提出在地化願景：希望將原住民族的生活智慧融入教具設計，創造出具有臺東獨特性的永續教育模式，讓傳統智慧與現代環保目標相互輝映。

「氣候時鐘」知本國中高渟筑老師則表示，課程中提到「氣候時鐘」讓她深受震撼，強烈的急迫感促使她反思自身生活中是否有浪費資源的行為。她認為，相較於老師在台上不斷宣導，「玩中學」遊戲深化學習印象更能加深學生的印象。

「早上在體驗桌遊時，高渟筑老師說我就決定一定要帶回學校讓孩子們玩。」高渟筑分享，透過遊戲機制，學生能自然而然將環保議題延伸至生活項目，這種潛移默化的影響力遠勝於枯燥的說教。

為了更深瞭解淨零永續與永續發展與SDGs課程，綠島國小詹小慧老師，前一天就搭船來臺東上課，臺東縣政府積極推動環保永續入校園，剛剛講師有分享，環保五寶是指隨身攜帶「杯、碗、筷、手帕、購物袋」目前學生只完成三寶，唯這二種手帕、購物袋我們會再多做宣導，透過淨零永續課程，還有很多需要去執行讓我們環境更好。

臺東縣政府期盼藉由此次研習，賦能第一線教師，將淨零永續的種子播撒在校園的每個角落，為達成環境、地球與生命的永續目標奠定堅實基礎。

撰文／林素月、羅庭茜；攝影／林素月 羅庭茜