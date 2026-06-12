臺東縣木工傢俱職訓班結訓 產出新力量延續傳統技藝

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傢俱木工工藝班成果發表會(臺東縣政府社會處提供)

傢俱木工工藝班成果發表會(臺東縣政府社會處提供)

傢俱木工工藝班成果發表會(臺東縣政府社會處提供)

傢俱木工工藝班成果發表會(臺東縣政府社會處提供)

為培育在地技術人才並解決產業缺工問題，臺東縣政府於延平鄉辦理115年度失業者職業訓練「傢俱木工工藝班（縱谷線）」成果發表會，參與學員在歷經340小時的專業培訓後，透過活動呈現三個多月來從原木材料到實體作品的豐碩成果，展現扎實的技術能力與創作能量，為地方傳統工藝注入新生力軍。

臺東縣政府社會處指出，課程內容涵蓋木工作業安全、家具設計原理、木材特性認識、木工機具操作、成品製作實習及數位應用，透過理論與實務並重的訓練模式，協助學員建立完整專業知能，成果展現場除了展出個人創作的木頭手機架及木製鉛筆盒，最受矚目的則是全體學員共同完成的大型木製桌椅組，從設計、選材、裁切到組裝皆由學員親手完成，展現對木材特性的掌握及創意設計能力。

縣府未來將持續結合地方特色與市場趨勢規劃多元職訓課程，落實在地培訓與就業目標，若有木工相關產業人力需求，歡迎撥打電話0920-912202社團法人臺東縣東臺灣產業技能訓練發展協會，或089-333603臺東縣銀髮人才服務據點洽詢。