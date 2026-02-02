臺東縣民間社團敬軍慰問 感謝官兵戍守辛勞

記者林睿奕／綜合報導

農曆春節即將來臨，為表達對國軍官兵長年辛勞付出的感謝，臺東縣後備指揮部委顧團團長張世政等一行組成敬軍團，於今（2）日在臺東縣軍人服務站站長曾仁政的陪同下，前往臺東縣後備旅向辛勤守護國家安全的官兵們提前祝賀佳節，表達感謝之意。

此次敬軍活動由國際獅子會300A5區第四專區主席施文祥、東蘭獅子會前會長賴依辰、臺東市後備軍人輔導中心主任陳俊成等人，共同向國軍致上最高敬意與謝意。張世政表示，國軍肩負保家衛國重任，無論在平時戰備整備或災害防救、重大任務支援上，皆展現高度專業與奉獻精神。特別是在家家戶戶團圓的春節期間，官兵們仍需堅守崗位；因此，在春節前夕致贈慰問金，向官兵致上最誠摯的敬意與支持。

臺東縣民間社團敬軍團春節慰問，感謝官兵戍守辛勞。（臺東縣軍人服務站提供）