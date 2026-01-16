臺東縣消防局長布達 饒慶鈴期許帶領團隊再創高峰





臺東縣消防局16日舉行新任局長布達典禮，由縣長饒慶鈴主持，她對任職超過42年光榮退休的局長管建興表達最高敬意，饒慶鈴表示，臺東消防是全國標竿的「五星級團隊」，管局長功不可沒；她宣布原副局長盧東發陞任局長，並發布新任副局長林建誠等多位高階幹部人事命令，期許臺東救災救護能量傳承並開創新局。

饒慶鈴縣長表示，消防局自民國87年成立以來，管建興即擔任局長逾27年，再加上警察局消防隊長的資歷，服務超過42年，將人生最精華的歲月奉獻給臺東。在管局長任內，臺東縣在《遠見》縣市競爭力調查「公共安全與消防」項目常年名列前茅，是全體縣民最堅強的守護力量。

饒慶鈴細數，消防局在管建興帶領下達成組織專業化、優化服務、智慧防災國際肯定3大里程碑，消防局從單一任務走向專責分工，陸續成立特種搜救隊、高級救護隊、山域及水域專責隊、到今年初成立的搜救犬分隊與科技救災隊等，打造有效率及韌性的救災體系。而臺東消防運用現代科技救災，也榮獲113年Gartner政府數位創新服務獎亞太區第3名及AFHC全球創新成果獎等兩項國際大殊榮。

此外，管局長任內也推動「高級救護雙軌制」—同時派遣消防分隊與高級救護隊到急救現場，確保危急患者能獲得即時救護，大幅提升急救成功率(OHCA康復出院率)，從99年5.02%上升至114年43.78%；臺東縣消防局並以「行動急診室」方案榮獲民國111年「政府服務獎」、全國消防績優救護人員「團體銀質獎」。

消防局長由從基層做起、資歷完整的副局長盧東發接任，盧東發為中央警察大學53期消防學系、東華大學管理學院高階經營管理碩士畢業；其他新任幹部包括副局長林建誠、主任秘書荊偉泰、臺東大隊大隊長吳寶龍（原關山大隊長）、民力運用及訓練科科長林信宏（原臺東大隊長）、關山大隊大隊長郭俊宏（原緊急救護科科長）、緊急救護科科長柯智升。

面對臺東狹長地形與複合型災害挑戰，饒慶鈴也對新團隊提出3大期許，包括確保消防人員和救災協勤義消防宣等夥伴的工作安全、串聯鄉鎮市提升「全民防災」韌性、深化智慧防災與社區連結，除將持續汰換消防車輛及充實救災裝備器材，也會善用科技優勢，強化跨局處合作及深耕社區防災，提升全民防救自救互救的能力。

