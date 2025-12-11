臺東縣環保局攜手池上觀光夜市 推動減塑行動有成

臺東縣環境保護局推動「無塑環保迺夜市」活動，鼓勵民眾逛夜市時自備容器與使用循環容器，減少一次性垃圾。

今年池上鄉觀光夜市辦理5場次活動，共減少617件一次性廢棄物，成果豐碩。

臺東縣環境保護局推動「無塑環保迺夜市」活動，鼓勵民眾逛夜市時自備容器與使用循環容器，減少一次性垃圾，今(114)年在池上鄉觀光夜市辦理5場次活動，共減少617件一次性廢棄物，成果豐碩，展現社區與遊客支持環境行動的力量，為環境保護盡一份心力。

臺東縣政府環保局表示，推動永續生活是臺東縣重要施政方向之一，縣內以慢經濟、友善旅遊與低碳生活聞名，環保示範夜市正是其中的實踐案例。池上擁有獨特的田園景致與慢城氛圍，結合地方夜市文化導入減塑措施，不僅提升遊客旅遊體驗，也展現臺東以環境與觀光並行的特色發展模式。

廣告 廣告

環保局進一步說明，這次活動透過結合攤商優惠，鼓勵民眾自備容器或使用循環餐具租借等做法，不僅讓環保行動更貼近民眾日常，也提升攤商參與減塑的意願，逐步形塑「夜市也能很環保」的正向文化。

環保局呼籲，期望讓「逛夜市也能做環保」成為市民與遊客的生活習慣，共同打造更乾淨、永續的臺東。