臺東縣第十一屆青少年創意發明競賽 展現無限巧思

饒慶鈴縣長和蔡美瑤處長仔細聆聽學生的說明

豐田國中校長洪文政向饒縣長介紹學生作品

蔡美瑤處長仔細聆聽東海國小小朋友的解說，並且鼓勵他們將來可以成為發明家。

嘉義縣溪口國中教務主任黃孝文，連續六年帶著團隊到臺東交流。

臺東縣第11屆青少年發明競賽，今(28)日在國立臺灣史前文化博物館展開，共有23所學校、237位師生、超過100件創意作品參賽，現場匯聚臺東各校的創新能量，展現出學生對科技、生活與永續發展的無限想像。縣長饒慶鈴到場為選手加油；參賽者無論是國、高中生，或是小學生，在解說自己的作品時，都展現自信，很有小小發明家的氣勢。

饒慶鈴縣長在開幕典禮中表示，11年來，臺東縣是全國唯一以縣市名義參加各項國際發明展的縣，臺東的孩子這幾年在國際舞臺上表現相當亮眼，過去3年，臺東隊參加德國紐倫堡國際發明展和美國達文西國際發明展，共榮獲11面金牌、4面銀牌以及5項特別獎。這些成績不只是臺東的驕傲，更證明臺東的孩子擁有與世界接軌的創新實力，希望孩子從生活中發現問題，在實作中找到答案。

廣告 廣告

今年11月，初德國紐倫堡國際發明展也有好成績，長濱國中3位同學以「零接觸護康天使」拿到金獎，豐田國中也有3位同學組隊設計「智慧型汲水器」，拿到銀牌與創造力特別獎，饒縣長在開幕典禮中頒贈紅榜鼓勵。

教育處長蔡美瑤指出，這屆作品題材多元，從環保再生、健康照護到智慧生活應用，透過競賽，不僅能激發學生的創新思維，也鼓勵學校將「做中學、學中創」的理念融入日常教學。

德國紐倫堡國際發明展中華民國代表團團長沈毓豪博士表示，從第一屆參與到現在，看到臺東的孩子受到啟發，在創新發展和創意學習素養都有很好的表現，非常感動。

嘉義縣溪口國中教務主任黃孝文，連續六年帶著團隊到臺東交流。他說，今年帶來該校最新的足球無人機競賽進行推廣，也把學校今年參加印尼發明展的得獎作品和臺東的學生們分享。

活動會場非常熱鬧，評審團仔細聽取每件參賽作品的說明。現代人的生活深受3C影響，賓茂國中三位學生謝浩崴、江唐宇翔、陳以諾發明了四項功能結合於一機的作品--手機保管箱，功能性很強。高東公高室設科學生陳彥霖、張子婷、楊喻涵一起研發了吸油記，利用頭髮天然吸附特性，能迅速吸收海面漏油。東海國小兩位小朋友條理清晰的說明，吸引了教育處長蔡美瑤駐足聆聽，並且加以鼓勵。就連跟時事密切的鏟子超人也成為學生研發的主題，豐田國中柯乃綾、楊沛芯、周佳錞一起發明了可以讓鏟子使用起來更方便的器具。

承辦單位公東高工校長李恭榮指出，11年來，公東一直非常投入創意發明，也和臺東地區的師生一起在這個區塊努力，相信創意就是生活，有創意的生活能帶給大家更多的便利。