臺東縣縣長盃五人制足球錦標賽 7日豐里國小登場

114年臺東縣縣長盃五人制足球錦標賽，7日起一連三天將在豐里國小熱鬧登場。

臺東縣年度規模最大的足球盛會──114年臺東縣縣長盃五人制足球錦標賽，將於明（7）日起一連三天在豐里國小熱鬧登場。臺東縣政府教育處表示，今年共有來自全縣社會組、高中職、國中及國小共63隊，568位選手報名參賽，規模盛大，預料將帶來精彩賽事，歡迎鄉親踴躍到場為選手加油。



教育處指出，臺東縣在今（114）年度全國各級足球賽中，已勇奪兩座全國冠軍盃，展現臺東縣長期深耕基層足球的成果與堅強實力。這次參賽隊伍中，包括榮獲全國少年盃男、女足冠軍的豐里國小及太平國小均名列其中，為比賽增添看點，期盼藉由競賽切磋與交流，進一步提升各隊球技與實戰經驗。



承辦學校豐里國小校長吳昭明表示，該校以優質的天然草皮球場長年提供縣內各項足球賽使用，同時秉持環保理念，推動「無痕球場」概念，減少垃圾與碳排放，落實綠色賽事精神。此理念已逐漸被其他縣市借鏡，顯示豐里國小不僅是足球重鎮，更是環境教育的實踐者。



教育處進一步說明，這次賽事共分為社高男組、社高女組、國中男子組、國中女子組、國小高男組、國小高女組及國小中年級組等七組進行。開幕典禮預定8日早上10點舉行，屆時將邀請各界嘉賓蒞臨，共同見證臺東足球的熱力與活力。