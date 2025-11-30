臺東縣衛生局奪健康城市暨高齡友善城市獎「健康平等獎」

衛生福利部國民健康署主辦一一四年「臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」，在福華國際文教會館卓越堂舉行表揚。臺東縣衛生局以心理健康促進計畫「解憂慢活，創心生活」脫穎而出，榮獲「健康城市類 健康平等獎」（見圖），展現縣府推動全民心理健康政策上的成果與決心。

臺東縣政府表示，臺東地形狹長、部落與城鎮分布廣泛，加上族群多元，衛生局秉持「讓心理健康走進生活、走進社區」理念，透過跨局處合作與社區參與，推動契合在地需求的心理健康服務，使資源更貼近每位居民。

衛生局長孫國平指出，近年來建構可近性高、型態多元的心理支持網，民眾在多元場域中獲得安心與陪伴。「解憂祭」活動便是重要亮點之一，包含「假單計畫」、「下班音樂節」等不同形式體驗，邀請民眾在山海環繞、步調緩慢的環境中，參與者透過沉浸式活動與貼近生活的議題引導，獲得舒壓方式，也更理解心理健康的重要，在「解憂祭」找到適合自己的方式紓壓、獲得力量，落實「健康無距離、服務更平等」精神。

衛生局持續擴大社區心理健康網絡，整合資源、促進公私協力，打造包容性與可近性的環境，讓臺東成為更友善、健康的城市。