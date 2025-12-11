臺東縣警局交通大執法 助民眾養成良好用路習慣





自114年4月起，臺東縣警察局每週分區辦理為期三日的「交通違規大執法專案」，針對高風險違規行為加強取締，期能促使駕駛人養成良好用路習慣。統計顯示，11月份臺東縣共發生4件A1類交通事故，造成4人不幸死亡，主要肇因皆與駕駛人疏失有關，顯示民眾駕駛習慣仍有待提升。警方表示，將持續以「強化執法」與「加強宣導」雙軌並行方式，協助用路人建立安全觀念。

不良駕駛行為是導致交通事故的主要因素，為有效降低事故風險，臺東縣警察局將持續針對闖紅燈、無號誌路口未依規定停讓、酒後駕車、無照駕駛、超速等高風險違規加強取締，11月共取締相關交通違規595件。同時，警方亦針對高風險族群，如高齡者及青少年等準駕駛族群推動交通安全宣導，期望從源頭提升道路使用者的安全意識。

廣告 廣告

交通隊隊長吳昇忠呼籲，立法院已於114年10月28日三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，預計115年上半年施行，其中加重無照駕駛罰則，無照機車駕駛人處一萬八千元至三萬六千元罰鍰，汽車駕駛人處三萬六千元至六萬元罰鍰，且均當場移置保管該汽車，請用路人切勿以身試法。

臺東縣警察局提醒民眾，隨著天氣轉涼，民眾食補圍爐時常會飲酒助興，但「喝酒不開車、開車不喝酒」的原則絕不可忘。若有喝酒，請找代駕或乘坐計程車回家，別讓溫暖的團聚變成與親人朋友的最後一次見面！

更多新聞推薦

● 政院拍板「農退儲金條例」修正草案 提繳分擔改為農民四成、政府六成