臺東縣警局交通隊前往大王部落 推廣交通安全理念打造安全用路環境





臺東縣警察局交通警察隊日前於大王部落文健站，與長者及居民進行交通安全宣導，提醒民眾在日常生活中務必遵守交通規範，攜手營造安全友善的用路環境。宣導過程中，透過互動式問答，讓居民在活潑歡樂的氛圍中，學習正確交通觀念，並加深對安全規範的印象。

交通隊特別針對近年使用率逐漸提升的微型電動二輪車，警方提醒民眾雖然車輛體積小、操作便利，但仍屬道路交通工具，必須遵守相關法規。駕駛人應配戴安全帽、遵守速限，並避免在人行道或禁止通行路段行駛，以確保自身與他人安全。在行人安全方面，強調駕駛人行經路口或斑馬線時，應主動減速並禮讓行人，落實「行人優先」的觀念，並指出，尊重行人通行權不僅是法律規定，更是建立友善交通文化的重要基礎。

同時，警方也提醒駕駛人務必正確遵守號誌、標誌及標線，尤其在無號誌路口，應依規定停讓，避免因搶快或忽視規範而造成事故。透過「停讓文化」的推廣，期望能降低路口事故發生率，提升整體交通安全。在防制酒駕部分，交通隊再次呼籲民眾遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」的基本原則。警方再次強調，酒後駕車不僅危害自身，更可能造成他人生命財產損失，提醒民眾若有聚餐或飲酒情況，應選擇代駕、計程車或家人協助，避免憾事發生。

交通警察隊長吳昇忠表示，交通安全宣導的目的在於讓理念深入社區，透過家庭成員彼此提醒與支持，逐步形成良好的用路習慣。期望藉由持續推廣，讓安全意識從家庭延伸至整個社區，共同打造更安心的生活環境。

