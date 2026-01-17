臺東縣軍人公墓115年春節初二至初五 開放民眾祭祀

今年春節九天連續假期，臺東縣政府為服務返鄉祭祀及懷親民眾，便利家屬（眷）於農曆春節期間前往位在卑南鄉泰安村的軍人公墓祭祀，特別公告115年農曆春節開放時間（見圖），農曆初二至初五（國曆2月18日至2月21日）開放祭祀，開放時間為每日上午 9 時至下午3時；另於除夕、農曆初一及初六（國曆 2月16日、2月17日及2月22日）休園不對外開放，自農曆初七（國曆2月23 日）起恢復正常開放。

縣長饒慶鈴表示，農曆春節是國人返鄉團圓的重要節日，部分民眾於過年期間仍有慎終追遠、祭祀先人的需求，縣府特別規劃春節期間開放祭祀時段，期盼在兼顧安全與管理秩序下，讓家屬（眷）能安心完成祭祀心願。

饒縣長也向縣民拜個早年，祝福大家在馬年吉祥如意、馬到成功、萬事順心、闔家平安，並提醒前往祭祀的民眾留意交通與自身安全，配合園區相關規定，共同維護良好祭祀環境。

民政處長林宏義進一步說明，春節開放期間，將於忠靈祠前方廣場設置帳篷及桌椅，以便利民眾進行祭祀活動，並同步加強園區環境維護與秩序引導；請民眾依公告時段前往，避免集中於尖峰時段，共同維護良好祭祀秩序。

如有相關疑問或建議事項，歡迎掃描公告圖片左下方 QR Code，加入臺東縣 LINE 公務群組洽詢。