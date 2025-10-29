臺東縣辦替代役備役役男初級救護員繼續教育召集 提升防救災支援能量
為提升支援與備援功能，臺東縣政府日前辦理「114年度下半年第二梯次替代役備役役男初級救護員（EMT-1）繼續教育召集」，並於縣府B205會議室舉行開訓典禮，由民政處副處長歐斐君代表饒慶鈴縣長主持，兵役科長張尚勳、編管中心秘書徐智雄、幹事陳志忠及專輔員馬騰華共同出席，召員實到18員。
歐副處長致詞時表示，這次共有18名替代役備役役男參訓，訓期共計有四天。學員中有自北部返鄉者，也有特地從綠島前來，充分展現積極投入學習的精神與熱忱。此次課程以「初級救護員（EMT-1）繼續教育24小時訓練」為核心，特別邀請臺東縣消防局緊急救護科專業教官授課，內容包含止血、包紮與固定、成人心肺復甦術（CPR）等實作項目。完成訓練並通過測驗者，將可延長救護員證照效期兩年。
此外，縣府亦安排「全民防衛教育」課程，內容涵蓋國防通識及防衛意識，由民政處自治科合格師資徐瀅馨授課，期望藉此強化役男的防衛認知與全民防衛觀念，深化全民國防意識。
歐副處長進一步指出，近年替代役備役召訓成效良好，學員態度積極，展現高度使命感與責任心。未來若遇重大災害或突發事件，備役人力將可迅速投入支援地方政府，協助災害防救與緊急救護工作，充分發揮支援與備援功能。最後，他祝福所有學員訓練順利、學習精進，並期勉大家在日後持續精進專業、守護家鄉安全。
更多新聞推薦
其他人也在看
慎入！SJ圭賢用嘴直接餵食長頸鹿 舌頭還牽絲...這幕讓觀眾不舒服
慎入！SJ圭賢用嘴直接餵食長頸鹿 舌頭還牽絲...這幕讓觀眾不舒服娛樂星聞 ・ 1 天前
BTS隊長RM登APEC演說 以韓式拌飯喻K-POP融合多元
（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國男團防彈少年團BTS隊長RM（金南俊）今天在APEC企業領袖峰會演說時，將K-POP的成功歸功於在堅持韓國認同的同時擁抱他者，猶如將多元食材混合成和諧整體的韓式拌飯。中央社 ・ 1 天前
退役軍官子女教育補助費被卡？王鴻薇還原時間表：送上行政院後全無下文
立法院在6月三讀通過修正國軍退除役官兵輔導條例，恢復退役上校階以上子女教育補助。退輔會也訂定相關教育補助費發給辦法修正草案，辦法也規定今年8月1日開始施行，但在送上行政院後沒了下文。對此，立委王鴻薇在臉書表示，軍官如果服役年限到沒占到缺、沒晉任，就要強制退伍，依平均年齡來看，仍處在職涯黃金期，子女若多在就學階段，即使有退休金，也不一定能夠支撐現在的家庭開支......風傳媒 ・ 1 天前
秋意濃麵茶飄香 彰化榮家日照長輩「炒」動懷舊好滋味
隨著秋風漸涼，一股懷舊的暖香在彰化榮家附設日照中心瀰漫開來。為讓長輩們在微涼時節感受傳統的溫暖，中心特別舉辦了「秋意暖香濃炒麵茶」主題活動。這場活動不僅是味覺的享受，更是一場深具意義的懷舊療癒之旅，透過親手製作古早味麵茶，帶領長輩們重溫童年時光，達到身心靈活化與社交互動的目的。日照中心主任葉儒旻表示，為了確保長輩能安全且愉悅地參與，工作人員進行了周詳的準備，除了備齊麵粉、植物油等主要原料外，更將傳統的炒製工具改良成適合長輩操作的小型瓦斯爐與輕便鍋鏟，並嚴格控制火候。同時，現場佈置充滿復古氛圍，播放著懷舊金曲，讓整個空間洋溢著溫馨又熟悉的氣息，為長輩們營造出最佳的動手體驗環境。活動開始後，長輩們紛紛圍坐在操作台前，眼神中充滿了期待與興奮。在工作人員手把手的指導下，長輩們輪流加入原料，開始進行文火慢炒，整個過程充滿了五感體驗，麵粉在高溫下由白轉金黃的視覺變化，持續攪拌可以訓練手眼協調的觸覺刺激，以及最引人入勝的，那股逐漸濃郁、充滿穀物焦香的嗅覺體驗。最終，看著自己親手炒出金黃、香氣濃郁的麵茶粉，大家臉上都露出了成就感與滿足的笑容。炒好的焦黃麵茶粉，當沖入熱水，攪拌成濃稠的麵茶端上桌時，那份台灣好新聞 ・ 1 天前
林予晞自認麻煩精？為不合理校規反抗訓導主任沒在怕！黃迪揚竟是超級I人？【Yahoo 唐綺陽談星私廚】
完整版這裡看：https://youtu.be/uQNScAPjUGY唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前
中華U17女子五人制獲亞青運銅牌、青奧門票 參賽組訓遭足協不積極態度對待
在巴林參加亞洲青年運動會的中華女子五人制足球隊，於台北時間（29）日晚上出戰香港爭奪銅牌，中華隊在預賽曾以15比1擊敗香...Go Goal 勁球網 ・ 1 天前
屏縣未滿1歲童 享營養補助金
屏東縣長周春米昨（二十九）日宣佈，明年一月起推動「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，每名嬰幼兒最高可獲得兩萬四千元補助，象徵屏東全齡照顧政策再升級。周春米昨日在縣議會進行施政總報告表示，縣府近年積極推動「全齡照顧」政策，從長輩福利、母嬰照護到公共建設，全面打造友善城市。一一四年不僅將敬老、博愛卡點數翻倍至一千點，並推動生育津貼首胎補助兩萬元、第二名以上新生兒補助提高至三萬元。縣府同時延續孕婦產檢交通補助、廣設公共托育中心，以及全縣幼兒專責醫師佈建率達百分之百，成為婦女從孕期、育嬰到托育的最佳後盾。周春米指出，中央為持續強化家庭支持、減輕育兒負擔，明年一月一日起，將加碼每胎生育補助提高至十萬元；屏東縣府同步推出「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，凡是自一一四年一月起出生的嬰幼兒、且父或 ...台灣新生報 ・ 1 天前
板南線增班解擁塞 山田摩衣促老校汰換與輕軌規劃
（記者陳志仁／新北報導）新北市議員山田摩衣29日在市政總質詢中，針對交通、教育、工程與動保等議題，向新北市長侯 […]引新聞 ・ 1 天前
航海王陽明上線！斥資10億元換艦隊 首批甲醇雙燃料船正式簽約
陽明海運（2609）正式啟動船隊升級轉型計畫。28日，陽明海運在日本今治國際飯店與日本造船株式會社、今治造船株式會社及正榮汽船株式會社完成合約簽署，預定購入3艘建造中新船，並再訂造3艘新船，為旗下船隊導入全新8,000 TEU級甲醇雙燃料預置全貨櫃輪。新船將自2028年起陸續交付，全面替換現役高齡船隻，並強化公司未來主力航線的運力結構與綠能競爭力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 14 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 10 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 18 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前