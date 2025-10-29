臺東縣辦替代役備役役男初級救護員繼續教育召集 提升防救災支援能量





為提升支援與備援功能，臺東縣政府日前辦理「114年度下半年第二梯次替代役備役役男初級救護員（EMT-1）繼續教育召集」，並於縣府B205會議室舉行開訓典禮，由民政處副處長歐斐君代表饒慶鈴縣長主持，兵役科長張尚勳、編管中心秘書徐智雄、幹事陳志忠及專輔員馬騰華共同出席，召員實到18員。

歐副處長致詞時表示，這次共有18名替代役備役役男參訓，訓期共計有四天。學員中有自北部返鄉者，也有特地從綠島前來，充分展現積極投入學習的精神與熱忱。此次課程以「初級救護員（EMT-1）繼續教育24小時訓練」為核心，特別邀請臺東縣消防局緊急救護科專業教官授課，內容包含止血、包紮與固定、成人心肺復甦術（CPR）等實作項目。完成訓練並通過測驗者，將可延長救護員證照效期兩年。

此外，縣府亦安排「全民防衛教育」課程，內容涵蓋國防通識及防衛意識，由民政處自治科合格師資徐瀅馨授課，期望藉此強化役男的防衛認知與全民防衛觀念，深化全民國防意識。

歐副處長進一步指出，近年替代役備役召訓成效良好，學員態度積極，展現高度使命感與責任心。未來若遇重大災害或突發事件，備役人力將可迅速投入支援地方政府，協助災害防救與緊急救護工作，充分發揮支援與備援功能。最後，他祝福所有學員訓練順利、學習精進，並期勉大家在日後持續精進專業、守護家鄉安全。

