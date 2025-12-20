臺東縣長指示強化見警率及安維 確保大型運輸場站安全

十九日臺北火車站發生不幸歹徒持煙霧彈及持刀隨機傷人案件，縣長饒慶鈴隨即指示警察局應立即強化安維工作，確保縣內各大型運輸場安全（見圖）。

警察局昨晚立即成立應變中心，因應可能發生的意外狀況，並隨即通報各分局、外勤隊執行安維工作並嚴密督導同仁執勤概況。截至二十日九時警察局總共使用警力239人次，局長蔡燕明表示，維護縣民安全是警察局的責任，警方已與各場站保持密切聯繫，會全力持續守護民眾安全。

局長蔡燕明呼籲民眾，在人潮聚集場所應注意自身安全，遇見可疑人士或有異常行為，應隨即播打110，警察局會立即派員到場協助，確保民眾安全。