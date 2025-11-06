臺東縣長盃五人足球錦標賽 7日豐里國小登場

63隊568位選手競技足下功夫

【記者 朱達志／台東 報導】「再展雄風」臺東縣年度規模最大的足球盛會──114年臺東縣縣長盃五人制足球錦標賽，將於明（7）日起一連三天在豐里國小熱鬧登場。縣府教育處表示，今年共有來自全縣社會組、高中職、國中及國小等共63隊、568位選手報名參賽，規模盛大，預料將帶來連場精彩賽事，歡迎鄉親踴躍到場為選手加油。

臺東縣政府教育處指出，臺東縣在今（114）年度全國各級足球賽中，已勇奪兩座全國冠軍盃，展現長期深耕基層足球的成果與堅強實力。在這次的參賽隊伍中，包括榮獲全國少年盃男、女足冠軍的豐里國小及太平國小均名列其中，為比賽增添看點。期盼藉由競賽切磋與交流，進一步提升各隊球技與實戰經驗。

廣告 廣告

承辦學校豐里國小校長吳昭明表示，該校以優質的天然草皮球場長年提供縣內各項足球賽使用，同時秉持環保理念，推動「無痕球場」概念，減少垃圾與碳排放，落實綠色賽事精神。此理念已逐漸被其他縣市借鏡，顯示豐里國小不僅是足球重鎮，更是環境教育的實踐者。

教育處進一步說明，本次賽事共分為社高男組、社高女組、國中男子組、國中女子組、國小高男組、國小高女組及國小中年級組等七組進行，除比賽選手外，現場工作人員連同選手觀賽親屬，估計將超過千人。開幕典禮預定於11月8日（星期六）上午10時舉行，屆時將邀請各界嘉賓蒞臨，共同見證臺東足球的熱力與活力。（照片記者朱達志翻攝）