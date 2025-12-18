臺東縣長立委及南迴線議員一同拜訪高雄醫學大學

臺東縣長饒慶鈴縣長率領衛生局長孫國平，由黃建賓立委等人陪同，前往高醫拜訪。

高雄醫學大學（高醫）與臺東地區的醫療機構長期合作，尤其在南迴大武地區，多年支援大武鄉衛生所，提供醫療專業人員和技術支援。臺東縣長饒慶鈴縣長率領衛生局長孫國平，由黃建賓立委和三位南迴線議員翁麗吟、尤忠正、蔡玉玲陪同，一同前往高醫拜訪，雙方針對大武專科門診、急重症處理、轉診、地方需求等議題展開交流。

饒慶鈴縣長表示，相較西部地區，臺東醫療資源較為不足，而且醫事人力招募困難，在臺東縣整體規劃發展下，全縣平均餘命呈現逐年增加的趨勢，透過多面向的共同努力，縮短健康不平等的差距，讓臺東成為健康宜居的城市。為了落實健康平權，消弭目前臺東的醫療困境，積極以「醫療在地化」、「救護即時化」、「照護社區化」為政策目標，追求醫療資源的可近性，提升臺東地區基層醫療水平，縮短城鄉間的醫療落差，以改善偏遠地區居民的健康福祉。

廣告 廣告

臺東縣衛生局長孫國平說明，縣府透過軟硬體全面升級，確保偏鄉弱勢民眾的健康能快速到位，感謝多年來總有一群醫護人員及檢驗師，從高雄醫學大學附設中和紀念醫院出發，不畏颳風下雨和漫漫長路，致力優化臺東偏鄉地區的醫療資源。

高醫在臺東的醫療貢獻，除了派遣專業人員進駐大武衛生所，提供24小時緊急醫療服務、10科的專科門診(復健、心臟、骨科、眼科、肝膽、腎臟、小兒、乳房外科、腸胃科及精神科)及3科遠距門診外，更透過遠距醫療技術，提供眼科、皮膚科、耳鼻喉科服務，讓偏鄉患者能夠與醫學中心的專科醫師進行線上診斷，減少地理環境限制對患者治療的影響。

高醫對臺東的支持，不僅有臨床醫療服務，還包括:健康促進、教育培訓等多個層面，提供更完善的醫療服務品質及更舒適的公共衛生服務空間，共同守護南迴線鄉親及來往遊客的健康。