臺東縣青少年創意發明競賽 饒慶鈴力挺小小發明家

▲青少年創意發明競賽。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】「教育就是創新經營Face The Problem Find The Better Solution」，由臺東縣政府主辦2025第11屆青少年發明競賽，今(28)日在國立臺灣史前文化博物館展開，今年共有23所學校、237位師生、超過100件創意作品參賽，現場匯聚臺東各校的創新能量，展現出青年學子對科技、生活與永續發展的無限想像。縣長饒慶鈴到場為選手加油，她指出，創意與發明不只是科技的展現，更是培養孩子解決問題與實踐夢想的重要歷程。她鼓勵同學們從日常生活中發現問題、提出創意構想，並透過動手設計與實作，將點子變成實際作品。

廣告 廣告

饒慶鈴表示，縣府積極推動創意發明教育，11年來臺東縣是全國各縣市唯一以縣市名義參加各項國際發明展，臺東的孩子這幾年在國際舞台上表現相當亮眼。過去3年，臺東隊參加德國紐倫堡國際發明展和美國達文西國際發明展，共榮獲11面金牌、4面銀牌以及5項特別獎。這些成績不只是臺東的驕傲，更證明我們的孩子擁有與世界接軌的創新實力！

11月初的德國紐倫堡國際發明展也有好成績，恭喜長濱國中3位同學以「零接觸護康天使」拿到金獎，豐田國中也有3位同學組隊設計「智慧型汲水器」、拿到銀牌與創造力特別獎。縣長親自頒贈紅榜表揚二校校長與參賽學生，同時也頒發聘書給今年競賽辛苦的評審團老師。

饒慶鈴強調，發明的過程或許會遇到困難，但每一次的挑戰，都是通往成功的養分。鼓勵孩子多元學習、適才適性發展一直是縣府的目標，希望孩子從生活中發現問題，在實作中找到答案，每個孩子都可以成為小小發明家，在面對問題時，從生活中找到更好的解決方法，迎向未來的挑戰。

競賽會場展示今年臺東代表隊參加德國紐倫堡國際發明展的作品，包括長濱國中楊天銘、田若晴與李孟恩3名學生「零接觸護康天使」榮獲金獎，及豐田國中周佳錞、巴青翰與朱洛可3名學生「智慧型汲水器」榮獲銀牌與創造力特別獎。

教育處表示，本屆競賽作品題材多元，從環保再生、健康照護到智慧生活應用，都展現出學生對生活的觀察力與創造力。透過這項競賽，不僅能激發學生的創新思維，也鼓勵學校將「做中學、學中創」的理念融入日常教學，讓科技教育在臺東持續扎根。

縣府強調，未來將持續支持創意發明教育，鼓勵更多青年勇於創新、挑戰自我，讓臺東成為孕育創意與科技夢想的沃土。