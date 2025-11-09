臺東縣餐飲衛生管理分級評核頒獎 140家業者通過「優」及「良」級評核

臺東縣衛生局為使民眾吃得安心，今年持續針對旅館業附設餐廳、一般餐廳、飲料冰品店等業者辦理餐飲衛生管理分級評核，九日在體育館西門前廣場舉辦頒獎典禮，表揚140家通過「優」及「良」級評核。（見圖）

頒獎典禮由臺東縣衛生局長孫國平主持，頒獎業別涵蓋觀光旅館（含國際觀光旅館及一般觀光旅館）、一般餐廳、飲料冰品店等近千位民眾參與。由臺東專科學校餐旅管理科同學表演花式「卡美羅咖啡」揭幕，現場並有優良餐飲業者展售優良食品，並發放園遊券供民眾購買。

食品快篩攤位，提供民眾過氧化氫(H2O2)簡易檢驗試劑，可初步檢測購買豬肉、豆製品等是否受化學原料汙染，很受民眾青睞。現場並有食品標示輔導及成果展示，讓業者及民眾收穫滿滿。

衛生局長孫國平指出，許多在地店家利用台東純淨土地孕育出農產、豐富的海洋資源及堅毅的職人精神，成為值得品味的觀光美食城市。為提升餐飲及觀光品質，餐飲衛生管理分級評核由業者自行報名後，分兩階段評審，第一階段由稽查員稽查通過後，第二階段邀請食品專家學者複評，進行實地評核，分為「優級」及「良級」，確保業者皆具備衛生自主管理能力。

經由「餐飲衛生管理分級評核」，消費者可選擇「優」或「良」標章餐廳，安心食用。相關資訊於臺東縣衛生局官網、粉絲頁公告。