臺東縣鹿野鄉公所115年元旦升旗典禮 國軍戰技演出、耆老祈福、街舞樂舞慶歡欣

李維順鄉長祝福鄉親新年『龍馬財源豐、安和福祿隆』

【記者 朱達志／台東 報導】鹿野鄉公所於115年1月1日上午7時30分隆重舉辦元旦升旗典禮，由鹿野鄉長李維順親自主持，代表會主席陳韋吉、縣議會議員楊清順、茶改場臺東分場分場長蕭建興、縣長秘書王馨梅、縣議員陳宏宗助理黃玉芩、鄉民代表陽志明、鄧清欉，以及鹿野村長陳家豪、龍田村長蔡登源、瑞和村長李晉毅、瑞源村長劉進金、瑞豐村長林美惠、瑞隆村長彭國雄、永安村長陳志輝等貴賓到場共襄盛舉，並率領各村鄉親熱情參與。活動現場氣氛莊嚴熱鬧，約有600多位民眾齊聚一堂迎接新年。鄉公所特別邀請16攤特色攤商進駐美食市集，並提供每位參加者150元園遊券使用，讓鄉親們在歡慶元旦之餘，也能品嚐在地美味。此外，現場亦準備小國旗、紀念帽及春聯等紀念小禮物，贈送給熱情參與的鄉親，為新年揭開溫馨又喜悅的序幕。

活動一開始，由池上歌手小潘以深情動人的組曲演唱揭開序幕，隨後由臺東大學東舞社帶來精采動感的演出，舞出青春活力，為新年注入歡樂氣息。接著，由鹿野鄉各部落頭目共同進行原住民祈福儀式，祈願護佑鄉親「瑞馬呈祥、富足安康」。

在眾人引頸期盼下，國軍鎮東戰技隊護送國旗隆重進場，並由小潘領唱，現場齊唱國歌，順利完成升旗典禮。整個過程莊嚴溫馨，愛國情懷油然而生。升旗典禮結束後，隨即由國軍進行戰技格鬥表演，精彩絕倫的演出引來現場民眾讚聲連連，戰技隊杜大衛隊長更親自教導鄉親簡易實用的防身觀念與動作，現場掌聲不斷、氣氛熱絡。

鹿野鄉長李維順於致詞時表示，感謝代表會主席陳韋吉及全體代表長期以來對公所各項建設與活動的大力支持，並感謝各界長官貴賓平日對鹿野鄉的關心與協助。鄉長同時宣布，自115年元旦起，凡兒童及申請人符合設籍鹿野鄉並領取生日禮金相關規定者，每年將提供1至6歲兒童每人2萬元生日禮金。雖然補助經費有限，仍期盼能鼓勵年輕家庭安心生育。此外，公所亦同步提高65歲以上長者重陽禮金發放金額，相關申請條件與規定，歡迎鄉親向公所社會課洽詢。

活動最後進入最高潮，由「芙萊漾」原民樂舞社帶來精采的原住民舞蹈表演，展現傳統舞蹈的優美與文化風華；隨後在「鳴傳舞獅團」震撼人心的鑼鼓聲中登場，多項高難度舞獅技藝輪番上陣，以滿滿熱情與活力，凝聚鄉親對鹿野鄉的深厚情感，為活動畫下圓滿句點。（照片記者朱達志翻攝）