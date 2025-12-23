臺東縣114學年度校長及主任甄選結果出爐 錄取26位

臺東縣114學年度校長及主任甄選結果出爐，共計錄取二類26人，名單已公告在臺東縣政府教育處網站。

由臺東縣政府辦理的114學年國民中小學校長及主任甄選口試，甄選成績統計結果，經校長主任甄選委員會審查確認，共計錄取二類26人，名單已公告在臺東縣政府教育處網站，各受考人員可至114學年度校長主任甄選網站查詢榜單。

臺東縣政府教育處表示，114學年招考國中及國小校長，簡章預定錄取國中校長正取3名，外加原住民籍增額1名；國小校長正取6名，外加原住民籍增額2名。今年度國中校長錄取人員共計3名，分別是:豐田國中鄭姿妮、卑南國中孔文君及泰源國中呂明璜。國小校長錄取人員共計６名，分別是:大南國小許淑娟、都蘭國小林月貞、大王國小蔡美娟、東海國小陳冠宏、馬蘭國小陳俐敏及富山國小劉家豪。

由於國中小校長正取名單中已有原住民籍，因此不再增額錄取。

另外，國中小主任自行申請組及校長推薦組通過資格及積分審查後，口試成績達70分即獲錄取。國中主任自行申請組錄取人員:吳政岡、王詩嘉及陳彥瑋，國中主任校長推薦組錄取人員:廖艷秋；國小主任自行申請組錄取人員:楊茵庭、袁沅瑭、郭靜雯、吳東錦、周琬羚、許益華、李羿霈及林怡伶；國小主任校長推薦組錄取人員:林怡辰、黃建翔、鄭俐軍、黃郁庭及顏惠蘭。