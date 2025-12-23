臺東縣114年學校午餐稽查與抽驗 結果全數合格

臺東縣衛生局持續針對全縣國中、小學及高中校園午餐進行衛生稽查與抽驗作業。

為強化校園午餐衛生安全，提供學童安全營養的午餐，臺東縣衛生局持續針對全縣國中、小學及高中校園午餐進行衛生稽查與抽驗作業，從製備環境到食材品質全面把關，確保學生在校用餐安全無虞。檢驗結果全數符合相關法規標準，未發現違規情形；另外，完成團膳業者GHP稽查12家次，以及學校自設廚房 111家，全部都合格。

臺東縣衛生局表示，學校營養午餐衛生安全攸關學童健康，一直是臺東縣政府高度重視的施政重點。衛生局在114年開學後，進行學校午餐稽查與抽驗，稽查重點涵蓋學校自設廚房的現場作業環境、餐食製備流程、從業人員個人衛生、交叉污染防制措施、出餐前成品品質確認，以及午餐剩餘廚餘回收與廢棄物處理流程，並同步查核相關文件紀錄的完整性。

從今年2月起，衛生局已完成對縣內111所國中、小學、高中，以及3家供應校園午餐的團膳業者進行稽查與抽驗，共計抽驗：(1)學校自設廚房營養午餐 118件及團膳業者午餐6件（檢驗項目包含金黃色葡萄球菌、沙門氏菌及單核球增多性李斯特菌）(2)午餐半成品17件（檢驗防腐劑12項、過氧化氫、硼酸等）(3)團膳業者豬肉3件（檢驗乙型受體素類21項），結果全數合格。

臺東縣衛生局長孫國平指出，校園午餐安全是守護學童健康的重要基石，衛生局將持續加強稽查頻率與抽驗密度，並呼籲學校及業者落實源頭管理。自設廚房學校應選用信譽良好、品質穩定的食材供應商，並強化自主管理機制；採外購午餐的學校，則須於學童食用前確實做好桶餐或盒餐的保存與溫控措施，以降低食品中毒風險。

為提升校園飲食衛生與營養均衡，並預防食品中毒事件發生，衛生局未來將持續配合縣府教育處、教育部及食品藥物管理署，不定期針對學校及校園周邊餐飲業者進行稽查、輔導與抽驗，並加強對學校餐飲從業人員衛生宣導與教育訓練，全面提升校園餐飲安全水準。如有食品安全衛生相關問題或消費疑義，民眾可向臺東縣衛生局食品藥政科洽詢，電話：089-331172。