臺東美術館推電子春聯 邀民眾體驗數位揮毫新趣味

馬啟新象邀民眾製作電子春聯

民眾製作電子春聯合照

馬啟新象邀民眾製作電子春聯現場

農曆春節將至，臺東縣政府文化處於臺東美術館舉辦「馬啟新象」電子春聯活動，即日起至2月8日止，邀請民眾現場揮毫寫下祝福並利用手機影像合成，製作成電子春聯，結合傳統書法與現代科技，創作出獨一無二的新春祝福。

文化處指出，考量現代人習慣以手機傳遞節慶問候，今年規劃以客製化春聯為主，活動現場設有中式與西式2款主題棚拍區，提供多樣化的道具與手拿板供民眾拍照打卡，參與民眾除了能親身體驗筆墨魅力，還能將產出的電子春聯分享至社群平台，或是在現場輸出成實體作品帶回家，讓新年的祝福不再千篇一律，而是展現獨特的創意。

廣告 廣告

臺東縣長饒慶鈴表示，希望美術館能成為公共文化的第三空間，讓觀眾不只是欣賞者，更能成為參與者與創作者，讓新春祝福變得更有趣且充滿個人特色。

電子春聯活動即日起至2月8日，每天早上9點到下午4點，於臺東美術館大文創教室展開，現場不限創作次數，歡迎民眾攜帶手機前往參加，共同為春節留下美好的文化回憶。