臺東美術館推「丟掉頭腦，去海邊 Forget Your Tangal」特展

臺東美術館迎來深具身體性思考與哲學況味的當代藝術特展「丟掉頭腦，去海邊 Forget Your Tangal」，八日舉行開幕，邀請大家即日至十二月七日，前往臺東美術館海舞廳，透過感官與身體，重新探索生活幽微與美好（見圖）。

臺東縣政府指出，此次展覽是第二度與國家藝術文化基金會合作辦理「策展人培力@美術館」，策展人盧宏文偕同冉而山劇場共同策劃，展覽靈感源於藝術家阿道．巴辣夫．冉而山(Adaw Palaf Langasan)生活與藝術無以二分的創作思考。

廣告 廣告

盧宏文表示，為呼應此創作精神，於展覽前仿效過往經驗，聚集參展藝術家與學員，於山海之濱參與歷時九天八夜「成人」Sakala-tamdaw(阿美族語) 行為藝術暨劇場研習營，參與者不以產出作品為目的，透過勞動與共同生活，感受大自然給予和身心轉變 。

「丟掉頭腦，去海邊」是對這段共同經驗的回應，參展藝術家從中凝煉出當代社會裡，「人如何成而為人」以及「我們如何留下記憶」等主題。其中，藝術家阿緹蓉(Adirong)繪畫作品，汲取研習營的日出時刻，邀請觀展者消融於自然中，聆聽萬物話語；李杰(Marang Aly)對比阿美族年齡階層訓練方式與現代國民教育，追問「成人」究竟該具備何種教養；來自屏東黑色特工隊，以構樹皮作為創作媒材，將構樹皮與工廠製品交互編織，譜寫時代與生活方式的變遷痕跡。

文化處長李吉崇表示，展覽除靜態裝置藝術作品，也辦理行為藝術展演、肢體開發工作坊及讀劇演出等，期望民眾走進美術館，能如同和藝術家們在海邊集會般，讓身心輕盈搖擺，打開全新感受，在放開頭腦運作與邏輯思維的過程，以感官和身體，重新探索生活的真實美好與幽微樣貌 。