臺東義剪公益活動 移民署作伙關懷新住民

移民署南區事務大隊臺東縣服務站及專勤隊為持續推動新住民關懷輔導工作，近期啟動假日行動服務前往大康樂部落聚會所，參與由臺東縣紫萱草關懷協會及臺東縣新心好客關懷協會所舉辦之「長輩義剪」及「弱勢家庭歲末圍爐及物資發放」公益活動，一同關懷臺東獨居長輩、身障者及新住民朋友，持續與轄區網絡單位提供新住民多方面的支持與協助，創造友善的生活環境。

本次歲末活動一開始由兩協會共同創會理事長賴靜連結臺東知名髮廊，提供臺東的長輩及身障者剪髮服務。緊接兩協會現任理事長甘紅霞、陳琳達共同表示，歲末對一般家庭來說是重逢團聚共享佳餚的美好時光，但對許多經濟弱勢家庭、獨居長輩及身障者來說，卻可能是最感孤單的時刻，所以，在這寒冬歲末的時候，匯集各界滿滿的愛心，席開30桌陪伴臺東弱勢家庭的長輩及新住民朋友們一起圍爐，並發放物資，除讓新住民朋友有回娘家的感覺，也讓彼此一起傳遞愛的力量。

為支持及響應關懷新住民、連結網絡單位推動公益之初衷，移民署臺東縣服務站也於現場設攤宣導最新法令及政策，並加強新住民反詐騙意識，提醒目前五大詐騙手法(網路購物詐騙、假投資詐騙、假買家騙賣家、人頭帳戶詐騙、假交友詐騙)，保護新住民及移工人身及財產安全，並重點宣導勿轉賣帳戶及擔任詐騙集團車手，提升外籍人士在臺法律常識。

臺東縣服務站主任林明道表示，未來將持續透過「新住民關懷絡網」平台，與地方政府及民間團體密切合作，整合中央及地方資源，加強偏鄉弱勢新住民關懷訪視，讓彼此在陪伴中感受到社會的和諧與愛，讓新住民生活在異鄉能更加溫暖及幸福。

(撰文、攝影：移民署)