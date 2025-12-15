臺東能資源中心走入校園 從小扎根環境教育意識

推動環境教育是重要的政策方向，臺東縣能資源中心主動走入校園、社區的行動與模式，讓更多學生及民眾能親近理解焚化爐的運作原理與公共價值。

為讓學童從小建立垃圾減量與分類的正確觀念，臺東縣廢棄物能資源中心（焚化廠）營運廠商信鼎技術服務股份有限公司，走進鄰近的豐榮、豐里及豐源等三所國小，辦理環境教育互動課程，透過解說、互動體驗與生活情境模擬等方式，引導小朋友認識垃圾的去向、焚化設施的功能、垃圾減量與垃圾分類的重要性，獲得學校師生熱烈回應。

臺東縣政府環保局表示，推動環境教育是重要的政策方向，臺東縣能資源中心主動走入校園、社區的行動與模式，讓更多學生及民眾能親近理解焚化爐的運作原理與公共價值，也透過輕鬆的環境教育課程，進一步凝聚全民參與垃圾減量與資源循環的行動共識。

這次三場課程以「永續工程師」、「認識能資源中心」及「垃圾減量與正確分類」為主軸，讓學童了解生活中常見的工程設施如何與環境保護密切相關，並進一步認識科技如何協助資源永續循環再利用；同時宣導廢棄物對環境的影響，讓孩子從小建立減塑、減碳的環保觀念。

課程內容深入淺出、互動性高，學童能在輕鬆氛圍中理解垃圾處理流程與焚化設施角色，許多孩子首次聽見「能資源中心」這個名字，也開始關心自己每天丟掉的垃圾去哪裡。現場問答互動踴躍，笑聲與驚呼聲不斷，讓環保議題成為貼近生活且富有趣味的學習體驗。

環保局強調，未來將持續擴大校園與社區的對話與教育行動，透過更多互動課程、實地參訪與家戶溝通，讓「能資源中心」成為大家熟悉且願意走進的學習場域。垃圾處理從來不只是單一設施的責任，而是全民共同的永續挑戰，期待透過從小紮根的環境教育，培養更多具備環境意識的未來公民，讓臺東在資源循環與淨零目標的道路上前行。