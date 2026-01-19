臺東舉辦第29屆傳福盃，45支全國棒球勁旅熱血開打。

臺東縣政府主辦第29屆傳福盃全國少棒暨青少棒錦標賽，共有45支來自全國球隊參加，賽程由少棒組率先登場，於1月17日起進行為期五天的比賽，青少棒組則將在1月底接力登場，縣長饒慶鈴表示，歡迎全國棒球好手齊聚臺東以球會友，期待透過賽事持續推動地方運動觀光。

臺東縣政府表示，傳福盃的起源是創辦人洪百基先生，為感念父親洪傳福推廣體育的熱心，自1997年起開辦，從最初僅有臺東縣內球隊參加，到2004年擴大為全國性賽事，如今已成為國內基層棒球的指標性比賽。

臺東教育處指出，今年少棒硬式組採用LLB雙敗淘汰制，吸引包括桃園龜山、臺北福林等全國強隊，與臺東在地勁旅卑南、紅葉等校同場競技，除了硬式組的激烈對抗，少棒軟式組也將由12支臺東在地球隊出賽，展現臺東棒球故鄉的實力。

縣府表示，歡迎全國民眾來到臺東為選手們加油，少棒硬式組在1月20日、21日的賽事，大會也安排現場轉播，球迷朋友可透過ELTA 4臺或getwin_sport YouTube相關頻道觀賞，相關賽程資訊請洽教育處官網查詢。