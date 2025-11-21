臺東英語人才培訓計畫 雙語友善迎接國際旅客

（觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】臺東縣英語人才培訓計畫持續深耕在地商圈，今(114)年已完成多家店家之英語接待與雙語化輔導，包括都蘭特色咖啡廳「達卡兒陶甕咖啡」、曾獲「500碗」肯定的「臼部廚房」與經營超過十年的口碑民宿「星棧101民宿」等，從門市第一線情境演練、常用服務句庫與口說訓練，到價目表、動線與安全資訊的雙語標示，甚至店家網站、社群平台等雙語資訊揭露，協助商家把「可說、可看、可找」一次到位，讓外籍旅客從搜尋到入店都能順暢溝通、安心消費。

臺東縣政府表示，在國際旅遊回流帶動下，外籍旅客來台趨勢持續向上，根據交通部觀光署觀光統計資料庫顯示，2024年來台旅客達7,857,686人次；而2025年1–8月累計來台旅客為5,456,568人次、年增9.8%，今年上半年累計亦逾419.7 萬人次，較同期成長約一成，顯示國際市場動能延續、外籍旅客占比提升，雙語接待成為臺東店家提升體驗與轉化消費的關鍵。

「都蘭達卡兒陶甕咖啡」店主也分享，外國客人來店比率，已成長至近所有客人的50%；透過門市服務句型與指標性品項的雙語標示，點餐溝通更有效率，期待回訪率與社群口碑同步提升。英語人才培訓計畫委託執行單位則指出，當前重點在於以簡明可複製的工具包（服務句庫、看板與菜單樣板、線上揭露清單）與到點實作，協助店家快速建立「遇到就會用」的英語接待能力，並將通過評核的商家串聯成「雙語友善」網絡，未來將納入「雙語友善店家地圖」，讓外籍旅客更容易規劃動線、提升停留品質。

英語人才培訓計畫將延續每年固定輔導在地店家的作法，預計於明年四月辦理說明會並開放報名，歡迎有意強化雙語服務、與國際接軌的店家加入，共同打造更友善的英語旅遊環境與商圈體驗。