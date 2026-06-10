臺東藝術節「眾聲之島」響應2026台東博覽會 四大強檔節目7月起接力登場

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打造夏日城市藝文盛典

【記者 朱達志／台東 報導】當「臺東藝術節」的精彩劇場與「2026台東博覽會」的城市盛事在盛夏交會，整座城市也點燃了無與倫比的藝文活力。由臺東縣政府主辦邁入第16屆的「2026臺東藝術節」，今年以「眾聲之島」為策展主題，並特別響應2026臺東博覽會，於7月至8月規劃「東博加映」系列節目，包括7月11日至12日孫大川《久久酒一次》吟唱會、7月25日棒球音樂劇《轟吧！全壘打》、8月1日桑布伊《無界的疆域》及8月15日吳念真國民戲劇《人間條件八》凡人歌，以戲劇、音樂、舞蹈與音樂劇等多元形式，勾勒屬於當代臺東的聲音地景，讓藝術的感動與博覽會的城市能量相互激盪，邀請民眾在夏日走進劇場，感受臺東最熱烈的文化魅力。

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縣長饒慶鈴表示，台東博覽會不只是大型城市活動，更是一場凝聚地方文化、生活風格與城市魅力的重要平台。今年特別透過臺東藝術節「東博加映」單元，讓表演藝術成為台東博覽會的重要文化亮點，期待民眾除了走訪展區、體驗風土，也能走進劇場，透過藝術感受臺東深厚的人文底蘊與多元文化能量。今年藝術節以「眾聲之島」為主題，回應臺東多元並存的文化特質，讓不同族群、世代與生命經驗的聲音，都能在舞台上被聽見、被理解，展現臺東作為南島文化重要節點的文化魅力。

縣府文化處李吉崇處長指出，邀請今年正式開館啟用的臺東縣立圖書館榮譽館長孫大川，擔任藝術節首檔節目演出者，別具象徵意義，孫大川長年深耕原住民族文學、思想與文化研究，對臺東而言不僅是重要的文化工作者，更是連結土地、記憶與族群語言的重要橋梁。《久久酒一次》吟唱會作為臺東藝術節的開幕節目，透過歌聲與吟唱召喚文化記憶，也象徵新圖書館不只是閱讀知識的空間，更是一座承載地方文化、世代對話與生命故事的公共場域。孫大川以「歌」為橋，串聯部落文化中的家族情感、世代記憶與文化身份認同

由AM創意製作的音樂劇《轟吧！全壘打》，以「棒球×少年×家庭」為核心，結合熱血音樂與劇場敘事，描繪一群少年追逐夢想的成長故事。文化處指出，棒球不只是運動，更是臺東重要的集體記憶與情感連結，希望透過這齣充滿節奏與能量的家庭音樂劇，喚起臺東人的棒球魂，也讓更多親子觀眾走進劇場，感受藝術與運動交會的魅力。

《無界的疆域》由臺東縣政府與國家兩廳院共同製作，金曲歌王桑布伊以族語吟唱為核心，帶領觀眾循聲回到故鄉，透過歌聲凝視卑南族在歷史長河中的信仰變遷、族群遷徙與萬物共生觀。演出以聲音為橋，串聯土地、記憶與文化，展現原住民族深刻而開放的世界觀，也讓觀眾在音樂中重新思考人與自然、人與土地之間的關係。

首次來到臺東的綠光劇團帶來吳念真國民戲劇《人間條件八》凡人歌，聚焦退休男性在家庭與人生轉折中的內心低鳴。故事從一位68歲退休老人意外中了11億頭彩展開，透過幽默又真實的家庭互動，映照當代三代家庭之間的情感關係與世代議題。文化處指出，《人間條件》系列多年來累積超高口碑，凡人歌更以貼近日常的人物與情境，引發不同世代觀眾的共感，是一部適合全家共賞、笑中帶淚的國民戲劇作品。

文化處進一步表示，臺東藝術節長年致力於將優質表演藝術帶進臺東，持續打造兼具地方文化特色與國際視野的藝術平台。今年藉由與臺東博覽會串聯，不僅擴大藝文參與，也讓藝術走入城市節慶之中，成為民眾夏日生活的一部分。透過「眾聲之島」策展概念，期待劇場成為一個傾聽、對話與共鳴的公共場域，邀請觀眾在眾聲之中聽見他人，也重新聽見自己。

2026臺東藝術節即日起於「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統、臺東藝文中心售票亭、7-ELEVEN及FamilyMart全家便利商店同步售票，14日午夜12點前並享有早鳥 𝟖 折優惠，相關節目資訊可至「臺東藝術節」Facebook粉絲專頁查詢。

活動名稱：2026 臺東藝術節

活動地點：臺東藝文中心演藝廳（臺東市南京路25號）

售票平台：OPENTIX兩廳院文化生活 https://www.opentix.life/

活動網頁：https://www.facebook.com/Taitungartsfestival

節目演出資訊：

•2026臺東藝術節：孫大川《久久酒一次 》吟唱會：7/11(六)14:30、7/12(日)14:30

•2026臺東藝術節：《轟吧！全壘打》棒球音樂劇：7/25(六)15:00

•2026臺東藝術節：桑布伊《無界的疆域》：8/1(六)19:30

•2026臺東藝術節：吳念真國民戲劇《人間條件八》凡人歌：8/15(六)14:30

（照片記者朱達志翻攝）