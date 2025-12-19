臺東衛生局祭出AI神助手 擺脫萬年公文煉獄不加班

臺東縣衛生局將「AI浪潮」帶進公衛體系最前線，舉辦超實用的主題講座：「今天不加班！用AI簡化您的行政日常」。

臺東縣政府致力推動智慧治理與數位轉型，臺東縣衛生局將這股「AI浪潮」帶進公衛體系最前線，今（19）日舉辦一場超實用的主題講座：「今天不加班！用AI簡化您的行政日常」，讓整天忙碌公務的第一線公衛英雄們，不但能夠輕鬆應對繁重的行政工作，更能全心投入縣民健康維護與為民服務工作。

臺東縣衛生局表示，這次講座內容圍繞「實用即戰力」設計，讓參訓人員能將學到的AI應用技能，像變魔術一樣，立即應用到日常工作中。當行政效率提升，大家的時間和精力就能真正回歸到最重要的防疫、衛教和民眾照護等核心公共衛生服務上。

衛生局長孫國平強調，AI不是來取代人力，而是成為超級得力助手，它能幫大家大幅減少行政負擔，讓每個人可以心無旁騖地專注於第一線工作。有了AI的加持，衛生局將能提供更精準、更人性化的服務。

衛生局進一步說明，這場講座不只是一次工具教學，過去耗費大量時間的行政瑣事，現在都能交給生成式AI來處理，公文初稿秒速產出，不再苦思起頭。法規摘要複雜條文快速濃縮，重點一目瞭然，數據整理大量資料即時分析，輕鬆生成圖表，簡報設計一鍵美化，視覺化設計不再是難題。

透過提升公衛體系的「數位力」，未來不論是偏鄉醫療、傳染病監測，還是高齡健康照護等層面，臺東縣都將建立起一個更高效、更有韌性的公衛系統，即時回應民眾需求，讓服務更有溫度和速度，有效提升縣民健康福祉。