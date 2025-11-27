臺東表揚10名績優老人家關員 縣府打造更安全的高齡生活環境





臺東縣政府自111年推動「老人保護預防性服務計畫」，以日常關懷、家庭支持及社區預防為核心，透過老人家庭關懷訪視員的細緻服務降低長者遭受虐待或疏忽的風險。縣府特別於日前在社會處舉辦「績優老人家關員表揚活動」，表揚10名績優老人家關員，肯定他們長期深入社區守護長者、提供陪伴與支持的專業付出。

縣長饒慶鈴表示，隨著臺東高齡人口增加，長者在醫療可近性、生活支持、心理健康與社會參與等面向的需求愈發多元。縣府重視傾聽長者需求，並透過老人家關員定期訪視掌握長者生活狀況及潛在風險，同時引導長者參與自身生活決策，使其在熟悉的社區中保有自主感與尊嚴。縣府也持續打造更安全、友善的高齡生活環境，讓長者都能獲得適切且穩定的支持。

社會處長陳淑蘭指出，縣府整合社區照顧關懷據點、長照體系及村里網絡，建置更緊密的保護支持系統。老人家關員與社工在訪視中會觀察長者身心狀況、家庭互動與居住安全，並主動提供福利資訊、連結社區資源，使長者在地即可獲得多元支持。同時，社會處持續推動老人保護社區宣導，提升民眾對受暴風險的辨識與通報能力，強化鄰里共同守護長者的力量。

臺東縣政府社會處強調，若民眾發現長者疑似遭受虐待、疏忽或遺棄，請盡速通報，社工將立即啟動保護處遇服務，以確保長者獲得安全且及時的協助。臺東縣政府呼籲社會共同關注身邊長者狀況，如有疑似不當對待，可撥打113保護專線或透過「關懷E起來」平台（https://ecare.mohw.gov.tw/）進行通報，一起守護臺東成為「老有所依、老有所安」的友善高齡城市。



