臺東警分局周延部署交通疏導 確保跨年活動平安

為使跨年晚會順利進行，臺東警察分局已提前規劃跨年勤務，針對會場周邊實施交通管制及停車管理措施。

臺東警察分局從12月31日早上9點起，國際地標活動會場將實施車輛淨空措施，會場內民眾的車輛，請依現場工作人員指示配合離場。

臺東縣政府31日將在臺東市國際地標舉辦2026年臺東跨年晚會，預期吸引大量民眾湧入參加。為維護活動期間交通秩序與民眾安全，臺東警察分局已提前規劃跨年勤務，針對會場周邊實施交通管制及停車管理措施，全力確保活動順利進行。

臺東警察分局表示，活動當天自12月31日早上9點起，國際地標活動會場將實施車輛淨空措施，會場內民眾的車輛，請依現場工作人員指示配合離場。為配合活動準備與人潮管制，30日0點起到115年1月1日2點止，會場周邊四維路、臨海路及馬亨亨路段將實施交通管制，請用路人提前改道行駛。

廣告 廣告

在停車規劃方面，各停車場將自31日下午2點起開放民眾停放，機車可停放在四維路底（臺東地標前）、自來水公司第十區管理處前空地臨時停車場，以及馬亨亨大道自行車道（臨海路至中山路）；汽車則可停放在四維路段西向東車道（臨海路至中華路）、中正路與南海路口臨時停車場、大同路底停車場，以及馬亨亨大道機車道（臨海路至中山路）。

警方提醒，停放在四維路段西向東車道臨時停車場的車輛，最遲必須在115年1月1日2點前駛離，逾時未離場致影響交通者，將依法進行拖吊。

此外，活動期間臨海路段（桂林南路至馬亨亨大道）嚴禁路邊停車；並將於115年1月1日0點20分起，針對臺11線與中華大橋南端交接處、臨海路一段與桂林南路口、馬亨亨大道與勝利街口等路段，實施汽車禁止進入臨海路段交通管制，以利人潮疏散。

臺東警察分局呼籲，跨年晚會期間人潮眾多，請民眾多加利用大眾運輸工具，並配合警方及現場工作人員指揮，遵守交通管制措施與停車規定，共同維護交通順暢與活動安全，讓跨年晚會在平安、歡樂的氣氛中圓滿完成。