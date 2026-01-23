臺東警深耕部落宣導交安 提升居民通行安全觀念

臺東縣警察局交通警察隊前往大王部落文健站

交通安全宣導現場

為落實交通安全教育，臺東縣警察局交通警察隊前往大王部落文健站，與長者及居民宣導交流，透過互動的方式，分享實用的用路規則，希望讓交通安全觀念從部落扎根，轉化為民眾的日常習慣，共同營造平安的居住環境。

警方表示，隨著微型電動二輪車在部落越來越普及，提醒民眾不論駕駛何種交通工具，行駛時都必須依規定佩戴安全帽並遵守車速限制，切勿進入禁止通行的區域；駕駛人在經過路口與斑馬線時，務必主動減速並停讓行人，落實行人優先的精神，在無紅綠燈的路口，也要養成確實停讓好習慣，減少事故發生的機會。

警方強調，民眾參加聚會飲酒後，應選擇代駕或請家人接送等安全的回家方式，交通安全需要大家一起努力，希望藉由走進社區的活動，讓正確的觀念在家庭成員之間互相叮嚀，良好的用路習慣是平安回家的唯一路，未來將持續推廣各項安全知能，讓臺東成為安全宜居的城市。